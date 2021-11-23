3000 клиентов Белгородэнергосбыта уже получают цифровой единый платёжный документ

Posted 23 ноября 2021, 06:00
Published 23 ноября 2021, 06:00
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Белгородцы получили удобный сервис, которым можно пользоваться буквально на ходу. В нём аккумулируются все начисления за услуги ЖКХ, входящие в единый платёжный документ.
Совсем недавно BelPay с функцией оплаты ЕПД был рекомендован к массовому использованию, но за короткий срок мобильное приложение уже приобрело 3000 приверженцев. И эта цифра растёт с каждым днём.
Можно, конечно, сразу скачать мобильное приложение (для устройств iPhone — по ссылке, для устройств Android — по ссылке), но если вы вначале откроете «Личный кабинет» на сайте белгородэнергосбыт.рф, вы сможете пользоваться теми же опциями не только в мобильном телефоне, но и в стационарном домашнем или офисном компьютере. Кстати, при наличии ЛК регистрация в мобильном приложении упрощена — для входа в BelPay используются те же пароль и логин, что и в «Личном кабинете».
О главном. Электроэнергия и в «Личном кабинете», и в мобильном приложении BelPay оплачивается без комиссии в отдельном разделе. Оплата услуг других поставщиков, входящих в ЕПД, производится с минимальной комиссией в 1%.
При входе в мобильное приложение вы сразу увидите начисления, соответствующие последнему платёжному документу. При переходе к оплате есть возможность внести показания счётчиков, посмотреть суммы начислений по всем услугам и при необходимости их скорректировать. В завершение платежа на вашу электронную почту поступит подтверждение об оплате.
Обращаемся ко всем потребителям коммунальных услуг, получающим единый платёжный документ: пользуйтесь мобильным приложением BelPay! Заведите себе цифровой ЕПД в кармане! Сервис просто создан для вашего удобства!