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Posted 23 ноября 2021, 06:00

Published 23 ноября 2021, 06:00

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

3000 клиентов Белгородэнергосбыта уже получают цифровой единый платёжный документ

23 ноября 2021, 06:00
Сюжет
ЖКХ
Откройте «Личный кабинет» физического лица на сайте белгородэнергосбыт.рф и оплачивайте единый платёжный документ на услуги ЖКХ через мобильное приложение BelPay!

Белгородцы получили удобный сервис, которым можно пользоваться буквально на ходу. В нём аккумулируются все начисления за услуги ЖКХ, входящие в единый платёжный документ.

Совсем недавно BelPay с функцией оплаты ЕПД был рекомендован к массовому использованию, но за короткий срок мобильное приложение уже приобрело 3000 приверженцев. И эта цифра растёт с каждым днём.

Можно, конечно, сразу скачать мобильное приложение (для устройств iPhone — по ссылке, для устройств Android — по ссылке), но если вы вначале откроете «Личный кабинет» на сайте белгородэнергосбыт.рф, вы сможете пользоваться теми же опциями не только в мобильном телефоне, но и в стационарном домашнем или офисном компьютере. Кстати, при наличии ЛК регистрация в мобильном приложении упрощена — для входа в BelPay используются те же пароль и логин, что и в «Личном кабинете».

О главном. Электроэнергия и в «Личном кабинете», и в мобильном приложении BelPay оплачивается без комиссии в отдельном разделе. Оплата услуг других поставщиков, входящих в ЕПД, производится с минимальной комиссией в 1%.

При входе в мобильное приложение вы сразу увидите начисления, соответствующие последнему платёжному документу. При переходе к оплате есть возможность внести показания счётчиков, посмотреть суммы начислений по всем услугам и при необходимости их скорректировать. В завершение платежа на вашу электронную почту поступит подтверждение об оплате.

Обращаемся ко всем потребителям коммунальных услуг, получающим единый платёжный документ: пользуйтесь мобильным приложением BelPay! Заведите себе цифровой ЕПД в кармане! Сервис просто создан для вашего удобства!

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