3000 клиентов Белгородэнергосбыта уже получают цифровой единый платёжный документ

Можно, конечно, сразу скачать мобильное приложение (для устройств iPhone — по ссылке, для устройств Android — по ссылке), но если вы вначале откроете «Личный кабинет» на сайте белгородэнергосбыт.рф, вы сможете пользоваться теми же опциями не только в мобильном телефоне, но и в стационарном домашнем или офисном компьютере. Кстати, при наличии ЛК регистрация в мобильном приложении упрощена — для входа в BelPay используются те же пароль и логин, что и в «Личном кабинете».