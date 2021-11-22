Сотрудники органов службы занятости больше не смогут получать стипендию

Белгородские избранники народа привели региональные законы в соответствие с федеральными. В частности, речь идёт о законе «О занятости населения в Российской Федерации».
Согласно принятым изменениям на федеральном уровне, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости граждане больше не будут получать стипендии и материальную помощь.
Вместо этого им будут назначать пособия по безработице в размере минимальной величины пособия по безработице.
Теперь данные правила будут распространяться и на территории Белгородской области. Решение приняли депутаты облдумы.