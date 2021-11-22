Сотрудники органов службы занятости больше не смогут получать стипендию

Депутаты Белгородской областной думы внесли изменения в порядок признания граждан малоимущими в целях постановки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Теперь будущие сотрудники органов службы занятости не смогут получать стипендию или материальную помощь во время профобучения.

Сюжет Эксклюзив