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Сотрудники органов службы занятости больше не смогут получать стипендию

22 ноября 2021, 12:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
Депутаты Белгородской областной думы внесли изменения в порядок признания граждан малоимущими в целях постановки их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Теперь будущие сотрудники органов службы занятости не смогут получать стипендию или материальную помощь во время профобучения.

Белгородские избранники народа привели региональные законы в соответствие с федеральными. В частности, речь идёт о законе «О занятости населения в Российской Федерации».

Согласно принятым изменениям на федеральном уровне, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости граждане больше не будут получать стипендии и материальную помощь.

Вместо этого им будут назначать пособия по безработице в размере минимальной величины пособия по безработице.

Теперь данные правила будут распространяться и на территории Белгородской области. Решение приняли депутаты облдумы.

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