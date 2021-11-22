СМИ: военные заявили о вине НАТО в гибели «Курска»

У адмирала Вячеслава Попова версия произошедшего своя. Как он рассказал в интервью РИА «Новости», натовская подлодка следила за российской, а после столкнулась с «Курском» из-за того, что не смогла обеспечить безопасное расстояние, либо манёвр российской подлодки привёл к потере контакта. По заявлению военного, он с вероятностью 90% знает название зарубежной субмарины, однако для того, чтобы публично её называть, нужно иметь доказательства и выложить их, а выложить адмирал не может.