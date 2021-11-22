СМИ: военные заявили о вине НАТО в гибели «Курска»

Posted 22 ноября 2021, 08:41
Published 22 ноября 2021, 08:41
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
По данным издания, Попов, ранее командовавший Северным флотом, заявил, что российская подлодка «Курск» затонула после столкновения с субмариной НАТО. Как рассказал военный, сигнал о бедствии подавала именно зарубежная подлодка, а не «Курск». Позже её нашла у берегов Норвегии противолодочная авиация ВМФ РФ.
Российская подводная лодка затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 км от Североморска. По официальной версии, трагедия произошла из-за взрыва торпеды на борту и детонации боезапаса. В результате погиб и экипаж в составе 118 человек.
У адмирала Вячеслава Попова версия произошедшего своя. Как он рассказал в интервью РИА «Новости», натовская подлодка следила за российской, а после столкнулась с «Курском» из-за того, что не смогла обеспечить безопасное расстояние, либо манёвр российской подлодки привёл к потере контакта. По заявлению военного, он с вероятностью 90% знает название зарубежной субмарины, однако для того, чтобы публично её называть, нужно иметь доказательства и выложить их, а выложить адмирал не может.
Главной версией произошедшего для Попова является столкновение «Курска» с неопознанной подлодкой, «которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно» ещё в фильме Аркадия Мамонтова «Курск» в 2000 году.
По данным российских и зарубежных СМИ, в районе учений находились атомные подводные лодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Власти Штатов отказали Минобороны РФ инспектировать подлодки. В Пентагоне заявили, что все судна находятся в рабочем состоянии. Тот же ответ последовал и от властей Великобритании.
В июле 2002 года была озвучена официальная версия гибели «Курска». Подлодка затонула из-за теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65–76, который позже привёл к детонации. Фрагменты субмарины решили подорвать на дне моря для безопасности мореплавания — там, возможно, находились неразорвавшиеся торпеды.