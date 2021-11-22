Продление системы QR-кодов в Белгородской области и новый начальник ФСБ: итоги дня

В Белгородской области до 6 декабря продлили систему входа в общественные места по QR-кодам. Об этом говорится в постановлении губернатора.
Есть и другие изменения. Так, попасть в общественные места смогут граждане с медотводом от прививки (при наличии соответствующей справки). Засчитают теперь и бумажный сертификат о вакцинации.
В управлении ФСБ по Белгородской области — новый глава. Имя его пока не сообщается, но известно, что раньше он работал в Ставропольском крае. Утвердить в должности нового руководителя должны в ближайшие дни.
Ранее региональное управление ФСБ возглавлял Сергей Рожков. Он уже покинул пост. Должность Рожков занимал с июня 2016 года.
В терапевтическом корпусе горбольницы № 2 в Белгороде могут освободить часть ковид-коек для плановой работы с пациентами. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, если динамика заболеваемости не изменится, произойдёт это уже на текущей неделе.
По данным депздрава, сейчас в Белгородской области занято 88% коечного фонда.