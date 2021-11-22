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Продление системы QR-кодов в Белгородской области и новый начальник ФСБ: итоги дня

22 ноября 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе выпустили официальный документ, подтверждающий продление кодов до 6 декабря. Помимо этого, 22 ноября стало известно о новом главе областного управления ФСБ и о том, что терапевтический корпус горбольницы № 2 планируют постепенно освободить от ковид-коек.

Ещё две недели с кодами

В Белгородской области до 6 декабря продлили систему входа в общественные места по QR-кодам. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Есть и другие изменения. Так, попасть в общественные места смогут граждане с медотводом от прививки (при наличии соответствующей справки). Засчитают теперь и бумажный сертификат о вакцинации.

Белгородцам с медотводом от прививки разрешили посещать общественные места
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Новый руководитель ФСБ

В управлении ФСБ по Белгородской области — новый глава. Имя его пока не сообщается, но известно, что раньше он работал в Ставропольском крае. Утвердить в должности нового руководителя должны в ближайшие дни.

Ранее региональное управление ФСБ возглавлял Сергей Рожков. Он уже покинул пост. Должность Рожков занимал с июня 2016 года.

В управлении ФСБ по Белгородской области сменился руководитель
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Меньше ковид-коек в терапевтическом корпусе

В терапевтическом корпусе горбольницы № 2 в Белгороде могут освободить часть ковид-коек для плановой работы с пациентами. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, если динамика заболеваемости не изменится, произойдёт это уже на текущей неделе.

По данным депздрава, сейчас в Белгородской области занято 88% коечного фонда.

Терапевтический корпус горбольницы № 2 Белгорода готовы освобождать от ковид-коек
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