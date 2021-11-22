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Иностранцы могут привиться от коронавируса в поликлиниках Белгорода

22 ноября 2021, 13:16
Фото: ИА «Бел.Ру»
Туристам и иностранцам, которые привились зарубежной вакциной, придётся сдавать ПЦР-тест при входе в общественные места региона либо прививаться российской вакциной.

Как сообщил руководитель регионального депздрава Андрей Иконников в ходе брифинга по коронавирусу 22 ноября, в России ещё не зарегистрировали ни одну иностранную вакцину, поэтому получить QR-код после зарубежных вакцин не получится.

Людям, которые привились иностранной вакциной, придётся прививаться российской или сдавать ПЦР-тесты для посещения общественных мест.Андрей Иконников

Что касается вакцинации иностранцев на территории Белгородской области, то сделать прививку они могут в городских поликлиниках.

Городские поликлиники закупили вакцину, если есть необходимость, там можно привиться.Андрей Иконников

Напомним, в начале года в Белгородской области не планировали прививать от коронавируса иностранцев. Вакцина была рассчитана только на граждан России. Также не было возможности оказывать эту услугу иностранцам платно.

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