Иностранцы могут привиться от коронавируса в поликлиниках Белгорода

Как сообщил руководитель регионального депздрава Андрей Иконников в ходе брифинга по коронавирусу 22 ноября, в России ещё не зарегистрировали ни одну иностранную вакцину, поэтому получить QR-код после зарубежных вакцин не получится.
Людям, которые привились иностранной вакциной, придётся прививаться российской или сдавать ПЦР-тесты для посещения общественных мест.Андрей Иконников
Что касается вакцинации иностранцев на территории Белгородской области, то сделать прививку они могут в городских поликлиниках.
Городские поликлиники закупили вакцину, если есть необходимость, там можно привиться.Андрей Иконников
Напомним, в начале года в Белгородской области не планировали прививать от коронавируса иностранцев. Вакцина была рассчитана только на граждан России. Также не было возможности оказывать эту услугу иностранцам платно.