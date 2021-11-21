Гладков рассказал, зачем нужны два новых экрана на Соборной площади в Белгороде

Posted 21 ноября 2021, 08:45
Published 21 ноября 2021, 08:45
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
На Соборной площади устанавливают ещё два больших экрана — по обе стороны от драмтеатра. Вячеслав Гладков объяснил, что они будут работать как городской новостной агрегатор.
На экранах планируют транслировать концерты и спектакли, фестивали, которые проходят в районах Белгородской области. Помимо этого, на Соборной площади будут показывать поздравления и пожелания белгородцев.
Пришли мальчишки с девчонками: почему я не могу поздравить своего друга с днём рождения? Сбросить его фотку с телефона и вывести на экран поздравление. Почему я не могу поздравить родителей? Почему не могу поздравить с Новым годом кого-то? Почему не могу сказать всем «добрый день»? Одно слово приятное — оно же создаёт настроение.Вячеслав Гладков
Что касается уже существующего экрана, который находится на стороне здания регионального правительства, он, по мнению Гладкова, «не работает»: люди не обращают на него внимание, так как красота и архитектура находятся слева.
Установку двух новых экранов на Соборной площади, напомним, начали в ноябре. Они будут больше по размеру, чем уже существующий.
Ещё один экран появится в Центральном парке — в районе «Октября».