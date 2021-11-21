Гладков рассказал, зачем нужны два новых экрана на Соборной площади в Белгороде

Пришли мальчишки с девчонками: почему я не могу поздравить своего друга с днём рождения? Сбросить его фотку с телефона и вывести на экран поздравление. Почему я не могу поздравить родителей? Почему не могу поздравить с Новым годом кого-то? Почему не могу сказать всем «добрый день»? Одно слово приятное — оно же создаёт настроение.Вячеслав Гладков