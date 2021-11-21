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Posted 21 ноября 2021, 08:45

Published 21 ноября 2021, 08:45

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Гладков рассказал, зачем нужны два новых экрана на Соборной площади в Белгороде

21 ноября 2021, 08:45
Сюжет
Губернатор
Они, по словам губернатора, будут выполнять функцию городского новостного агрегатора. Также на экран будут выводить сообщения белгородцев — поздравления и пожелания, транслировать концерты и фестивали, сообщил Вячеслав Гладков в интервью БЭИ.

На Соборной площади устанавливают ещё два больших экрана — по обе стороны от драмтеатра. Вячеслав Гладков объяснил, что они будут работать как городской новостной агрегатор.

На экранах планируют транслировать концерты и спектакли, фестивали, которые проходят в районах Белгородской области. Помимо этого, на Соборной площади будут показывать поздравления и пожелания белгородцев.

Пришли мальчишки с девчонками: почему я не могу поздравить своего друга с днём рождения? Сбросить его фотку с телефона и вывести на экран поздравление. Почему я не могу поздравить родителей? Почему не могу поздравить с Новым годом кого-то? Почему не могу сказать всем «добрый день»? Одно слово приятное — оно же создаёт настроение.Вячеслав Гладков

Что касается уже существующего экрана, который находится на стороне здания регионального правительства, он, по мнению Гладкова, «не работает»: люди не обращают на него внимание, так как красота и архитектура находятся слева.

Установку двух новых экранов на Соборной площади, напомним, начали в ноябре. Они будут больше по размеру, чем уже существующий.

Ещё один экран появится в Центральном парке — в районе «Октября».

#Новости#Город#Соборная площадь#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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