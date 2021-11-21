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Posted 21 ноября 2021, 07:09

Published 21 ноября 2021, 07:09

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

Гладков объяснил, почему отложили реконструкцию Богданки

21 ноября 2021, 07:09
Сюжет
Губернатор
По словам главы региона, при разработке проекта изменений на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде не было стратегического видения транспортной инфраструктуры, что стало проблемой. В интервью БЭИ губернатор заявил, что в ГИБДД правильно сделали, когда начали задавать вопросы.

В группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте» вышло интервью с губернатором Вячеславом Гладковым. Один из вопросов, который задали главе региона, касался проспекта Богдана Хмельницкого.

Ранее стало известно, что масштабные планы пока отложат и работы на проспекте приостановят. По мнению Гладкова, проблемы начались ещё при формировании проекта.

С моей точки зрения, ответ простой. Если отсутствует стратегическое видение транспортной инфраструктуры, пассажирского обеспечения Белгородской агломерации, такими делами заниматься нельзя. А оно отсутствует, на самом деле.Вячеслав Гладков

По словам губернатора, в ГИБДД правильно сделали, когда начали задавать вопросы по изменениям на Богданке. Гладков добавил, что проект действительно не имел необходимого обоснования.

Сейчас ситуацию изучают в региональном правительстве. По итогам профессиональной оценки решат, будут ли в дальнейшем продолжать реализацию проекта.

Работы на проспекте Богдана Хмельницкого — от пересечения с улицей Мичурина до УСК Хоркиной — начали в августе. Планировалось в том числе установить новые остановки между «Энергомашем» и улицей Мичурина, возле спорткомплекса Хоркиной и здания «Ростелекома», а также оборудовать наземные пешеходные переходы в районе УСК Хоркиной, остановок «Свято-Троицкий бульвар», «Стадион», «Энергомаш» и возле дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 62а.

В сентябре в ГИБДД заявили, что реконструкцию не согласовали с ними. В результате строительство наземных переходов отменили.

#Новости#Город#Губернатор#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Проспект Б. Хмельницкого
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