Гладков объяснил, почему отложили реконструкцию Богданки

Работы на проспекте Богдана Хмельницкого — от пересечения с улицей Мичурина до УСК Хоркиной — начали в августе. Планировалось в том числе установить новые остановки между «Энергомашем» и улицей Мичурина, возле спорткомплекса Хоркиной и здания «Ростелекома», а также оборудовать наземные пешеходные переходы в районе УСК Хоркиной, остановок «Свято-Троицкий бульвар», «Стадион», «Энергомаш» и возле дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 62а.