Гладков объяснил, почему отложили реконструкцию Богданки

Posted 21 ноября 2021, 07:09
Published 21 ноября 2021, 07:09
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
В группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте» вышло интервью с губернатором Вячеславом Гладковым. Один из вопросов, который задали главе региона, касался проспекта Богдана Хмельницкого.
Ранее стало известно, что масштабные планы пока отложат и работы на проспекте приостановят. По мнению Гладкова, проблемы начались ещё при формировании проекта.
С моей точки зрения, ответ простой. Если отсутствует стратегическое видение транспортной инфраструктуры, пассажирского обеспечения Белгородской агломерации, такими делами заниматься нельзя. А оно отсутствует, на самом деле.Вячеслав Гладков
По словам губернатора, в ГИБДД правильно сделали, когда начали задавать вопросы по изменениям на Богданке. Гладков добавил, что проект действительно не имел необходимого обоснования.
Сейчас ситуацию изучают в региональном правительстве. По итогам профессиональной оценки решат, будут ли в дальнейшем продолжать реализацию проекта.
Работы на проспекте Богдана Хмельницкого — от пересечения с улицей Мичурина до УСК Хоркиной — начали в августе. Планировалось в том числе установить новые остановки между «Энергомашем» и улицей Мичурина, возле спорткомплекса Хоркиной и здания «Ростелекома», а также оборудовать наземные пешеходные переходы в районе УСК Хоркиной, остановок «Свято-Троицкий бульвар», «Стадион», «Энергомаш» и возле дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 62а.
В сентябре в ГИБДД заявили, что реконструкцию не согласовали с ними. В результате строительство наземных переходов отменили.