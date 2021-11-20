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Встреча против кодов, планы на Центральный парк и смерть из-за подделок — итоги дня

20 ноября 2021, 16:00
Фото: Бел.Ру
В ежедневных итогах на «Бел.Ру» сегодня собрание белгородцев для отмены QR-кодов, новая концепция благоустройства парка Ленина (и не только) и связь купленных сертификатов с заболеваемостью.

Против системы

20 ноября жители области собрались в Пикник-парке, чтобы высказать своё отношение к системе QR-кодов. И как вы уже поняли, оно было отрицательным. Людей не остановило даже предостережение полиции. Они всё равно пришли на встречу, пели там песни и собирали подписи против кодов вакцинации. Подробнее — в полном материале.

Центральный парк — первый в очереди

Да, парк стоит в первой очереди на благоустройство. Об этом заявил Вячеслав Гладков. Он пообщался с архитектором Шапиро, который представил концепцию развития общественных пространств Белгорода. Благодаря ему центр города свяжут с другими популярными местами отдыха и создадут непрерывный велопешеходный маршрут до Пикник-парка.

Изменения коснутся и улицы 50-летия Белгородской области, и Архиерейской рощи. Больше информации с цитатами — в нашей публикации.

Подделки ни при чём

Губернатор Белгородской области дал большое интервью создателю местного паблика «Белгород — это интересно». В нём он рассказал, почему не считает, что высокая смертность от коронавируса в регионе связана с покупками сертификатов вакцинации.

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#Новости#Сертификаты#Гладков#Центральный парк#Вакцинация#Общество
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