Встреча против кодов, планы на Центральный парк и смерть из-за подделок — итоги дня

20 ноября жители области собрались в Пикник-парке, чтобы высказать своё отношение к системе QR-кодов. И как вы уже поняли, оно было отрицательным. Людей не остановило даже предостережение полиции. Они всё равно пришли на встречу, пели там песни и собирали подписи против кодов вакцинации. Подробнее — в полном материале.
Да, парк стоит в первой очереди на благоустройство. Об этом заявил Вячеслав Гладков. Он пообщался с архитектором Шапиро, который представил концепцию развития общественных пространств Белгорода. Благодаря ему центр города свяжут с другими популярными местами отдыха и создадут непрерывный велопешеходный маршрут до Пикник-парка.
Изменения коснутся и улицы 50-летия Белгородской области, и Архиерейской рощи. Больше информации с цитатами — в нашей публикации.
Губернатор Белгородской области дал большое интервью создателю местного паблика «Белгород — это интересно». В нём он рассказал, почему не считает, что высокая смертность от коронавируса в регионе связана с покупками сертификатов вакцинации.