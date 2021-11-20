Встреча против кодов, планы на Центральный парк и смерть из-за подделок — итоги дня

20 ноября жители области собрались в Пикник-парке, чтобы высказать своё отношение к системе QR-кодов. И как вы уже поняли, оно было отрицательным. Людей не остановило даже предостережение полиции. Они всё равно пришли на встречу, пели там песни и собирали подписи против кодов вакцинации. Подробнее — в полном материале.