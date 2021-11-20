Гладков: Высокий процент смертности от ковида не связан с подделкой сертификатов

«Что показывает вакцинация? Если до сентября у нас 1,4% вакцинированных заболевали, то в конце сентября доходило до 25%, а в Старом Осколе — до 30%. С одной стороны, большой показатель. С другой — мы можем сравнить, что происходит в других регионах. Поэтому я не могу сказать, что это страшная беда. До 30% заболевают, но из них только 10% переходят в стадию средней тяжести. И только 1–2% провакцинированных доходят до реанимации. Вывод: если бы мы в три раза сократили период вакцинации, у нас вместо 3600 коек было бы занято 1200. Это совсем была бы другая ситуация», — заявил Вячеслав Владимирович.