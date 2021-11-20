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Posted 20 ноября 2021, 15:27

Published 20 ноября 2021, 15:27

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Гладков: Высокий процент смертности от ковида не связан с подделкой сертификатов

20 ноября 2021, 15:27
Сюжет
Вакцинация
Для примера губернатор привёл июльский прирост заражённых и умерших по стране. Белгородская область была в лидерах вакцинации и успешно прошла тот период.

Своё мнение по этой теме губернатор Белгородской области высказал в интервью создателю паблика «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».

В ходе беседы Сергей Хахалев спросил главу региона, связан ли высокий процент заболеваемости и смертности с тем, что люди покупали сертификаты? Вячеслав Владимирович ответил отрицательно:

Нет, конечно. Мы с вами реагируем только на сложные ситуации, а когда всё хорошо — мы эти моменты забываем. Вспомните момент, когда у нас во всей стране был рост, в июле. Что у нас происходило в Белгородской области? Мы качественно прошли этот период, в отличие от большинства регионов. Никаких ограничительных мер мы не вводили, прошли всё хорошо. Благодаря вакцинации.

Почему нет того результата от вакцинации сейчас? По мнению губернатора, из-за того, что процесс вакцинации растянулся на 10 месяцев. Также он уточнил, что в статистике фигурируют не только ковидные пациенты, но и больные пневмонией, так как они, скорее всего, тоже заражены коронавирусом. Ещё одна причина, которая негативно сказалась на заболеваемости, — массовый выход школьников и студентов на учёбу в сентябре, возвращение людей из отпусков.

«Что показывает вакцинация? Если до сентября у нас 1,4% вакцинированных заболевали, то в конце сентября доходило до 25%, а в Старом Осколе — до 30%. С одной стороны, большой показатель. С другой — мы можем сравнить, что происходит в других регионах. Поэтому я не могу сказать, что это страшная беда. До 30% заболевают, но из них только 10% переходят в стадию средней тяжести. И только 1–2% провакцинированных доходят до реанимации. Вывод: если бы мы в три раза сократили период вакцинации, у нас вместо 3600 коек было бы занято 1200. Это совсем была бы другая ситуация», — заявил Вячеслав Владимирович.

К тому же губернатор не видит, чтобы многие нарушения были связаны с преступным действием ответственных лиц, которые продают сертификаты.

Напомним, что в Белгородской области завели лишь три уголовных дела за покупку сертификатов вакцинации. Это не так много, особенно если учесть, что в соседней Курской области писали, что около 30% сертификатов могут быть подделкой.

#Новости#Общество#Подделка#Вакцинация#Коронавирус#Сертификаты#Гладков#Подделка документов
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