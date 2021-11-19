Россиянин с женой, дочкой и внучкой доехал от Сахалина до Белгорода в доме на колёсах

Как сообщает издание, сахалинский путешественник и по совместительству основатель джип-клуба Андрей Шонин ехал от Дальнего Востока до Белгорода в доме на колёсах. Сопровождала семья — жена, дочь и трёхлетняя внучка. Ещё путешественники взяли с собой четырёх собак, кошку и крысу.