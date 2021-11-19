Россиянин с женой, дочкой и внучкой доехал от Сахалина до Белгорода в доме на колёсах

Как сообщает издание, сахалинский путешественник и по совместительству основатель джип-клуба Андрей Шонин ехал от Дальнего Востока до Белгорода в доме на колёсах. Сопровождала семья — жена, дочь и трёхлетняя внучка. Ещё путешественники взяли с собой четырёх собак, кошку и крысу.
Стартовал маршрут 8 июня, а доехали любители путешествовать за 18 дней. Также семья Шониных побывала в Краснодаре, Крыму, Подмосковье. Подобные путешествия россиянин совершал и раньше. Он ездил в Монголию и на Байкал.
Из Белгорода родственники Шонина улетели на самолёте. Глава семейства в конце октября отправился обратно на машине. Всего за время поездки он преодолел 35 тыс. км, а на топливо потратил более 240 тыс. рублей.
Как рассказал сам путешественник, перед ними стояла задача не просто проехаться, но и изучить историю мест. Сейчас он строит планы посетить Санкт-Петербург и Карелию.