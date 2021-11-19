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На покупку авто для курского аэропорта выделят 9 млн рублей

19 ноября 2021, 15:10
Фото: Курские известия
Из бюджета соседнего региона выделят средства на покупку многоместного Volkswagen для аэропорта. Об этом сообщают «Курские известия».

Курская область купит Volkswagen Multivan 6.1 для аэропорта. По данным издания, автомобиль будет цвета чёрный металлик. Внутри у него должны быть климат и круиз-контроль, функция автономной навигации в инфомедиа-системе, система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс», детское кресло, ремни и подушки безопасности, обивка дверей и боковых панелей с тканевыми вставками, обивка потолка в кабине и пассажирском салоне с улучшенной шумоизоляцией.

Также заказчик потребовал премиальную обивку сидений, заднюю подъёмную дверь с полным электроприводом, памятью высоты, защитой при касании препятствия. Кроме того, у решётки радиатора должен быть премиальный дизайн. Стекло автомобиля должно быть утолщённым и с солнцезащитной тонировкой.

Соответствует требованиям заказчика и федеральному законодательству только авто от компании АО «Рольф». На его покупку из областного бюджета выделят 8 млн 992 тыс 900 рублей

#Новости#Закупка#Автомобиль#Курск#Черноземье#Общество
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