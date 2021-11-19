На покупку авто для курского аэропорта выделят 9 млн рублей

Курская область купит Volkswagen Multivan 6.1 для аэропорта. По данным издания, автомобиль будет цвета чёрный металлик. Внутри у него должны быть климат и круиз-контроль, функция автономной навигации в инфомедиа-системе, система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс», детское кресло, ремни и подушки безопасности, обивка дверей и боковых панелей с тканевыми вставками, обивка потолка в кабине и пассажирском салоне с улучшенной шумоизоляцией.
Также заказчик потребовал премиальную обивку сидений, заднюю подъёмную дверь с полным электроприводом, памятью высоты, защитой при касании препятствия. Кроме того, у решётки радиатора должен быть премиальный дизайн. Стекло автомобиля должно быть утолщённым и с солнцезащитной тонировкой.
Соответствует требованиям заказчика и федеральному законодательству только авто от компании АО «Рольф». На его покупку из областного бюджета выделят 8 млн 992 тыс 900 рублей