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Молодая белгородка украла электросамокат, вытащив из него GPS-трекер

19 ноября 2021, 06:40
Фото: Бел.Ру
Подозреваемую в краже девушку задержали. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

В отдел полиции обратились представители компании по прокату самокатов. Они сообщили, что неизвестный похитил электросамокат стоимостью 46 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя жительница областного центра.

Как установили полицейские, ночью белгородка решила прогуляться по городу. Злоумышленница воспользовалась тем, что поблизости никого не было. Девушка извлекла из самоката GPS-трекер и увезла домой. Похищенный электросамокат она продала за 15 тыс. рублей.

Против юной белгородки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.

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