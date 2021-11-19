Молодая белгородка украла электросамокат, вытащив из него GPS-трекер

В отдел полиции обратились представители компании по прокату самокатов. Они сообщили, что неизвестный похитил электросамокат стоимостью 46 тыс. рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя жительница областного центра.
Как установили полицейские, ночью белгородка решила прогуляться по городу. Злоумышленница воспользовалась тем, что поблизости никого не было. Девушка извлекла из самоката GPS-трекер и увезла домой. Похищенный электросамокат она продала за 15 тыс. рублей.
Против юной белгородки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.