Кто подал заявки на должность мэра Белгорода

На должность мэра Белгорода уже претендуют три кандидата. Один из них — первый замглавы городской администрации Антон Иванов. Второй — директор ООО «НедвижСтрой» Артём Алексеев. Третий — врач — анестезиолог-реаниматолог областной больницы Сергей Михайликов.
Все они подали заявки в комиссию по проведению конкурса на замещение должности мэра. Они предоставили, помимо основных документов, программы социально-экономического развития Белгорода и проект организации работы горадминистрации.
Были и другие кандидаты, сообщили в горсовете. Они проконсультировались с комиссией и пообещали предоставить документы.
Приём заявок от кандидатов завершается сегодня, 19 ноября. Успеть нужно до 18:00. После этого несколько дней будут проводить экспертизу.
1 декабря состоится сам конкурс. Комиссия выберет тех, кто представит свои программы на сессии горсовета. Напомним, что эту комиссию возглавляет первый зампредседателя облдумы Юрий Клепиков. 21 декабря депутаты решат, кто именно станет мэром Белгорода.
С марта 2019 до начала октября 2021 года главой городской администрации был Юрий Галдун. 7 октября стало известно, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
После Галдуна обязанности мэра поручили исполнять бывшему гендиректору Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС Антону Иванову.