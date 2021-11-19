Кто подал заявки на должность мэра Белгорода

1 декабря состоится сам конкурс. Комиссия выберет тех, кто представит свои программы на сессии горсовета. Напомним, что эту комиссию возглавляет первый зампредседателя облдумы Юрий Клепиков. 21 декабря депутаты решат, кто именно станет мэром Белгорода.