Когда следует пользоваться сухим шампунем?

Хотя сухой шампунь могут заменить смеси, состоящие из обычной соды, кукурузного крахмала, порошка какао или белой/голубой глины, готовый профессиональный продукт обладает рядом преимуществ. Например, он содержит компоненты, обеспечивающие дополнительный уход за причёской и улучшающие её внешний вид. Выпускаются средства с кератином или предназначенные специально для жирных волос. Они могут быть как с приятным запахом, так и совершенно без него (делаются для того, чтобы шампунь не перебивал запах духов и прочей парфюмерии).