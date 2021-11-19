Когда следует пользоваться сухим шампунем?

Posted 19 ноября 2021, 11:39
Published 19 ноября 2021, 11:39
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Сухой шампунь обязательно содержит компоненты, которые впитывают жир. Обычно это крахмал, тальк или спирт. При распылении таких веществ по поверхности головы избыток кожного сала впитывается, а сами волосы выглядят более эстетично, чем раньше.
Однако средство действует лишь несколько часов и не может полностью заменить классическое мытьё.
Другие составляющие сухого шампуня позволяют нанести его самым удобным способом (аэрозоль, пенка, присыпка), выполняют функцию парфюмерной отдушки и делают вещество менее заметным после высыхания.
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Главными плюсами сухого шампуня считаются:
Минусы проявляются в тех случаях, когда шампунем пользуются слишком часто. Например, если его наносить на волосы два и более дня подряд, то входящие в состав компоненты могут закупорить поры, способствовать образованию перхоти или возникновению зуда и высыпаний.
Сначала баллончик со спреем или пеной нужно основательно встряхнуть. Это даст возможность перемешаться компонентам и затем равномерно распределяться по поверхности головы. Затем с помощью расчёски нужно разделить волосы на небольшие участки. После этого, в случае спрея, флакон помещается на расстоянии 20–25 см. Средство распыляется на корни волос, начиная с пробора. Если флакон держать ближе, то может остаться трудно удаляющийся налёт.
Далее нужно подождать несколько минут, чтобы спирт или крахмал впитали жир. Излишек средства удаляют расчёской, просто проведя по волосам.
В дорогу и дома. Походные версии отличаются малым объёмом флаконов (50 мл), что делает их удобными во время путешествий.
Сухой шампунь в баллончике с распылителем гораздо удобнее обычного порошка. Но если взять объём 150 мл, то первого хватает только на 7–10 использований, а второго на шесть месяцев.
Эти шампуни различаются цветом основного адсорбирующего вещества. Для тёмных волос используются соответствующие составы, которые визуально не бросаются в глаза.
Хотя сухой шампунь могут заменить смеси, состоящие из обычной соды, кукурузного крахмала, порошка какао или белой/голубой глины, готовый профессиональный продукт обладает рядом преимуществ. Например, он содержит компоненты, обеспечивающие дополнительный уход за причёской и улучшающие её внешний вид. Выпускаются средства с кератином или предназначенные специально для жирных волос. Они могут быть как с приятным запахом, так и совершенно без него (делаются для того, чтобы шампунь не перебивал запах духов и прочей парфюмерии).
По мнению специалистов, достаточно пользоваться сухим шампунем, если возникает такая необходимость, 2–3 раза в неделю.
Аэрозольные баллончики следует оберегать от огня и избегать их нагревания. В остальном шампунь хранится точно так же, как и другая косметическая продукция.