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Posted 19 ноября 2021, 11:39

Published 19 ноября 2021, 11:39

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Когда следует пользоваться сухим шампунем?

19 ноября 2021, 11:39
Средство предназначено для того, чтобы в условиях поездки или в других ситуациях, когда нет возможности вымыть голову традиционным способом, волосы оставались ухоженными. Ведь если они жирные, это обстоятельство серьёзно испортит внешний вид и даже нанесёт удар по имиджу, когда планируется свидание или переговоры.

Механизм действия

Сухой шампунь обязательно содержит компоненты, которые впитывают жир. Обычно это крахмал, тальк или спирт. При распылении таких веществ по поверхности головы избыток кожного сала впитывается, а сами волосы выглядят более эстетично, чем раньше.

Однако средство действует лишь несколько часов и не может полностью заменить классическое мытьё.

Другие составляющие сухого шампуня позволяют нанести его самым удобным способом (аэрозоль, пенка, присыпка), выполняют функцию парфюмерной отдушки и делают вещество менее заметным после высыхания.

В магазине makeupstore.ru представлен широкий ассортимент такой продукции, позволяющий выбрать самый подходящий вариант как по цене, так и по качеству.

Достоинства и недостатки

Главными плюсами сухого шампуня считаются:

  • быстрое поглощение жира,
  • экономия времени,
  • приятный аромат,
  • безопасность для волос,
  • визуальное добавление объёма прическе.

Минусы проявляются в тех случаях, когда шампунем пользуются слишком часто. Например, если его наносить на волосы два и более дня подряд, то входящие в состав компоненты могут закупорить поры, способствовать образованию перхоти или возникновению зуда и высыпаний.

Как наносить?

Сначала баллончик со спреем или пеной нужно основательно встряхнуть. Это даст возможность перемешаться компонентам и затем равномерно распределяться по поверхности головы. Затем с помощью расчёски нужно разделить волосы на небольшие участки. После этого, в случае спрея, флакон помещается на расстоянии 20–25 см. Средство распыляется на корни волос, начиная с пробора. Если флакон держать ближе, то может остаться трудно удаляющийся налёт.

Далее нужно подождать несколько минут, чтобы спирт или крахмал впитали жир. Излишек средства удаляют расчёской, просто проведя по волосам.

Особенности

В дорогу и дома. Походные версии отличаются малым объёмом флаконов (50 мл), что делает их удобными во время путешествий.

Спрей или присыпка?

Сухой шампунь в баллончике с распылителем гораздо удобнее обычного порошка. Но если взять объём 150 мл, то первого хватает только на 7–10 использований, а второго на шесть месяцев.

Для светлых и тёмных волос

Эти шампуни различаются цветом основного адсорбирующего вещества. Для тёмных волос используются соответствующие составы, которые визуально не бросаются в глаза.

Сделать самостоятельно или приобрести готовое средство?

Хотя сухой шампунь могут заменить смеси, состоящие из обычной соды, кукурузного крахмала, порошка какао или белой/голубой глины, готовый профессиональный продукт обладает рядом преимуществ. Например, он содержит компоненты, обеспечивающие дополнительный уход за причёской и улучшающие её внешний вид. Выпускаются средства с кератином или предназначенные специально для жирных волос. Они могут быть как с приятным запахом, так и совершенно без него (делаются для того, чтобы шампунь не перебивал запах духов и прочей парфюмерии).

Как применять безопасно?

По мнению специалистов, достаточно пользоваться сухим шампунем, если возникает такая необходимость, 2–3 раза в неделю.

Как хранить?

Аэрозольные баллончики следует оберегать от огня и избегать их нагревания. В остальном шампунь хранится точно так же, как и другая косметическая продукция.

#Новости#Общество#Хранение#Советы#Шампунь
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