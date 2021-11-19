Белгородские ветеринары приняли роды у тигрицы

Напомним, в августе у ветврачей в Старом Осколе был похожий опыт: им пришлось принимать роды у тигрицы Десты. Ветеринары столкнулись с проблемой — роды длились двое суток, поэтому специалистам пришлось делать хищнице кесарево сечение. В результате у цирковой тигрицы родились два малыша, один из которых оказался мёртвым.