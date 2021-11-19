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Белгородские ветеринары приняли роды у тигрицы

19 ноября 2021, 11:25
Фото: фото со страницы "ВКонтакте" Юлии Щедриной
Необычная пациентка работает в цирке, который гастролирует на территории области. Появилось у новоиспечённой мамы три малыша. Об этом рассказала руководитель департамента АПК региона Юлия Щедрина.

У цирковой тигрицы родились три здоровых тигрёнка. Роды у необычной пациентки принимали белгородские ветеринары.

Сейчас послеродовую реабилитацию тигрятам оказывает ветврач Анастасия Лукьянова. Специалист проводит регулярный осмотр, массаж и физиопроцедуры.

Напомним, в августе у ветврачей в Старом Осколе был похожий опыт: им пришлось принимать роды у тигрицы Десты. Ветеринары столкнулись с проблемой — роды длились двое суток, поэтому специалистам пришлось делать хищнице кесарево сечение. В результате у цирковой тигрицы родились два малыша, один из которых оказался мёртвым.

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