Белгородские ветеринары приняли роды у тигрицы

У цирковой тигрицы родились три здоровых тигрёнка. Роды у необычной пациентки принимали белгородские ветеринары.
Сейчас послеродовую реабилитацию тигрятам оказывает ветврач Анастасия Лукьянова. Специалист проводит регулярный осмотр, массаж и физиопроцедуры.
Напомним, в августе у ветврачей в Старом Осколе был похожий опыт: им пришлось принимать роды у тигрицы Десты. Ветеринары столкнулись с проблемой — роды длились двое суток, поэтому специалистам пришлось делать хищнице кесарево сечение. В результате у цирковой тигрицы родились два малыша, один из которых оказался мёртвым.