Белгородские депутаты просят смягчить критерии для назначения пособий беременным

Как отметила вице-спикер облдумы Елена Бондаренко, в адрес депутатов поступают обращения женщин о том, что некоторые условия для назначения пособия по беременности трудновыполнимы или избыточны. Также у будущих мам вызывает беспокойство и порядок расчёта среднедушевого дохода семьи.
Так, по официальным данным, в Белгородской области в июле–октябре из 5142 принятых заявлений на новую ежемесячную выплату в 83% случаев вынесли решение об отказе. Положительный ответ пришёл только по 845 заявлениям. Самыми распространёнными причинами для отказа стало превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума (2457 отказов) и отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (835 отказов).
Кроме того, согласно правилам, для назначения пособий среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих четырём календарным месяцам перед подачей заявления о назначении пособия. Однако на практике за год до обращения за пособием и в момент подачи заявления ситуация с занятостью и финансовым положением семьи может сильно отличаться.
Поэтому депутаты Белгородской облдумы просят федеральные власти увеличить параметр, с которым сравнивается среднедушевой доход, в полтора или два раза, а также уменьшить период времени, за который определяется доход, с одного года до полугода.
Напомним, новые выплаты для беременных женщин появились в РФ в 2021 году. Пособия могут получить гражданки, которые находятся в трудной материальной ситуации и встали на медицинский учёт на ранних сроках беременности.