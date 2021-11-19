Белгородские депутаты просят смягчить критерии для назначения пособий беременным

Кроме того, согласно правилам, для назначения пособий среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих четырём календарным месяцам перед подачей заявления о назначении пособия. Однако на практике за год до обращения за пособием и в момент подачи заявления ситуация с занятостью и финансовым положением семьи может сильно отличаться.