Белгородец подал в суд на мебельную компанию из-за установки кухни

Представитель ответчика ссылался на то, что работа не сделана вовремя из-за задержки поставок материалов со стороны поставщика. Тем не менее ответчик не смог предоставить достоверных доказательств. Также проблемы с поставками не могут влиять на сроки исполнения заключённого договора.