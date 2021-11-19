Белгородец подал в суд на мебельную компанию из-за установки кухни

Белгородец обратился в суд с иском к мебельной компании «Прима-Сервис Плюс». Истец ссылался на законодательство о защите прав потребителей. Разбирательства начались из-за того, что кухонный гарнитур, который должна была сделать компания, не был предоставлен и установлен в срок.
Истец просил расторгнуть заключённый договор, взыскать с ответчика выплаченные за кухню 114 тыс. рублей, заплатить неустойку и судебные издержки, 30 тыс. рублей за причинение морального вреда. Кроме того, он попросил взыскать штраф в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.
Как установлено в ходе судебного заседания, причинами выявленных недостатков гарнитура стала неполная комплектация и недоработки в процессе монтажа. При этом изъяны можно было устранить.
Представитель ответчика ссылался на то, что работа не сделана вовремя из-за задержки поставок материалов со стороны поставщика. Тем не менее ответчик не смог предоставить достоверных доказательств. Также проблемы с поставками не могут влиять на сроки исполнения заключённого договора.
В итоге иск был удовлетворён. Суд обязал компанию вернуть истцу 114 тыс. рублей и заплатить штраф, издержки и неустойку. Размер компенсации морального вреда был снижен.