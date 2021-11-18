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Зимний дворец в Белгороде и отложенный капремонт Богданки: о чём говорили 18 ноября

18 ноября 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В областном центре появятся новые композиции к зимним праздникам: среди них Зимний дворец, световое небо, арки и светодиодные фигуры. Ещё одна важная новость из Белгорода — о том, что капремонт Богданки всё-таки отложили. Обсуждали в четверг и громкое убийство в Валуйках.

Новые украшения к Новому году

В Белгороде станет больше новых праздничных украшений. Это будут в том числе световое небо, стилизованная под Зимний дворец конструкция.

В городе установят четыре въездные арки с гербом областного центра и узором. Здание регионального правительства украсят золотыми светящимися звёздами, а драмтеатр — светодиодными занавесами. В Белгороде также поставят светодиодные фигуры в виде женщин в бальных платьях.

На 11 новогодних композиций потратили 61,3 млн рублей.

Световое небо и Зимний дворец: какие украшения к Новому году появятся в Белгороде
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Капремонт Богданки отложили

В Белгороде отложили капитальный ремонт проспекта Богдана Хмельницкого. Часть работ сейчас заканчивают.

На участке между проспектами Славы и Белгородским заменили асфальт, вдоль дороги уложили плитку. После рабочие займутся нанесением разметки.

Из изменений также — расширение кармана остановки «Стадион» со стороны «Поколения».

В Белгороде отложили реализацию проекта по капремонту Богданки
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Убийство в Валуйках

Ночью 17 ноября 45-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, но его не пустили в квартиру. Местный житель стал стучать в соседнюю квартиру, из неё вышли двое мужчин. Закончилось всё конфликтом, в результате которого в жителя Валуек три раза выстрелили из травмата. Мужчина скончался на месте.

48-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В белгородца три раза выстрелили из травмата и оставили умирать у подъезда
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