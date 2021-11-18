Зимний дворец в Белгороде и отложенный капремонт Богданки: о чём говорили 18 ноября

Ночью 17 ноября 45-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, но его не пустили в квартиру. Местный житель стал стучать в соседнюю квартиру, из неё вышли двое мужчин. Закончилось всё конфликтом, в результате которого в жителя Валуек три раза выстрелили из травмата. Мужчина скончался на месте.