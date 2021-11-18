Зимний дворец в Белгороде и отложенный капремонт Богданки: о чём говорили 18 ноября

В Белгороде станет больше новых праздничных украшений. Это будут в том числе световое небо, стилизованная под Зимний дворец конструкция.
В городе установят четыре въездные арки с гербом областного центра и узором. Здание регионального правительства украсят золотыми светящимися звёздами, а драмтеатр — светодиодными занавесами. В Белгороде также поставят светодиодные фигуры в виде женщин в бальных платьях.
На 11 новогодних композиций потратили 61,3 млн рублей.
В Белгороде отложили капитальный ремонт проспекта Богдана Хмельницкого. Часть работ сейчас заканчивают.
На участке между проспектами Славы и Белгородским заменили асфальт, вдоль дороги уложили плитку. После рабочие займутся нанесением разметки.
Из изменений также — расширение кармана остановки «Стадион» со стороны «Поколения».
Ночью 17 ноября 45-летний мужчина пришёл в гости к знакомому, но его не пустили в квартиру. Местный житель стал стучать в соседнюю квартиру, из неё вышли двое мужчин. Закончилось всё конфликтом, в результате которого в жителя Валуек три раза выстрелили из травмата. Мужчина скончался на месте.
48-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).