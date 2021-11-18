Вячеслав Гладков отмечает годовщину управления Белгородской областью

Posted 18 ноября 2021, 04:25
Published 18 ноября 2021, 04:25
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
С 2018 года Савченко был единственным в стране действующим руководителем региона, который занял пост во время президентства Бориса Ельцина — ему удалось победить на выборах пять раз. При этом Евгению Степановичу постоянно прочили скорую отставку.
Но она состоялась лишь 27 лет спустя — 17 сентября 2020 года бессменный глава Белгородской области сложил свои полномочия и стал сенатором.
За годы работы в регионе он сумел сделать его «лакомым кусочком» и одним из передовых субъектов страны. Появились качественные дороги, современные больницы, объекты культуры, аэропорт, массивы ИЖС, а также крупнейшие агрохолдинги.
Руководство Белгородской областью Евгений Савченко поручил внуку бывшего внештатного юриста местной администрации Вячеслава Цымбала — Денису Буцаеву. Экс-губернатор сделал Буцаева первым заместителем главы региона. До назначения он работал гендиректором «Российского экологического оператора».
Больших свершений от Буцаева не ждали — новый человек в регионе. Скорее относились к нему осторожно. Его дед — почётный адвокат России Вячеслав Цымбал — отмечал, что опыт работы у Буцаева большой, однако станет он губернатором или нет, зависит от того, «как поработает».
Принять кардинальных решений Буцаев не успел. После того, как 18 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Вячеслава Гладкова на должность врио губернатора Белгородской области, внук Цымбала сложил свои полномочия и вернулся на старое место работы.
Новый руководитель региона удивил белгородцев своей открытостью — их поразили соцсети и ежедневные утренние пробежки с отчётами о планах работы на день.
Гладков начал подпитывать интерес подписчиков утренними видео, в которых рассказывал о своих решениях или впечатлениях о новом месте работы. Такая открытость была диковинкой для белгородцев, которые привыкли к обособленным от населения чиновникам. Одним из самых обсуждаемых постов стала публикация в Instagram, где Вячеслав Гладков в костюме мушкетёра поздравляет женщин с 8 Марта.
Некоторые эксперты характеризовали Гладкова как «чиновника с человеческим лицом». Новый руководитель региона активно делится своими интересами и предпочтениями в социальных сетях, чего не делал прошлый губернатор. Естественно, всё это нашло отклик у белгородцев.
В работе Гладков не церемонится с прежним составом правительства, который собрал экс-губернатор Савченко. Он уверенно прощается с чиновниками, которые не оправдали ожиданий. В их числе были замгубернатора по строительству Евгений Глаголев, начальник департамента экономразвития Олег Абрамов, руководитель ведомства по земельным отношениям и кадастровой политике Валерий Шамаев, а также скандально известная чиновница Наталия Зубарева.
С приходом Гладкова в регион стали поступать в большом количестве денежные средства из федерального бюджета. В области начали активно реализовываться социальные программы, улучшаться работа системы здравоохранения и образования, а также начала развиваться инфраструктура в микрорайонах ИЖС.
Работа политика в Белгородской области дала свои логичные плоды — на досрочных выборах губернатора за него проголосовали 78,79% избирателей. 27 сентября 2021 года Вячеслав Гладков официально стал губернатором Белгородской области. Чиновник пообещал белгородцам сделать всё возможное, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия.