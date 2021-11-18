Вячеслав Гладков отмечает годовщину управления Белгородской областью

Гладков начал подпитывать интерес подписчиков утренними видео, в которых рассказывал о своих решениях или впечатлениях о новом месте работы. Такая открытость была диковинкой для белгородцев, которые привыкли к обособленным от населения чиновникам. Одним из самых обсуждаемых постов стала публикация в Instagram, где Вячеслав Гладков в костюме мушкетёра поздравляет женщин с 8 Марта.