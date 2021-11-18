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В Белгороде наградили лучших участковых

18 ноября 2021, 08:01
Фото: администрация Белгорода
В электронном голосовании за стражей правопорядка проголосовали 13 тыс. человек. Об этом сообщает городская администрация.

17 ноября в областном центре прошло награждение признанных лучшими участковых. В голосовании поучаствовали 13 тыс. человек. Они и определили победителей.

Лидером стал лейтенант полиции Даниил Овчаров, который работает в участковом пункте № 17. Второе место по результатам голосования заняла Юлия Кирюхина — лейтенант полиции, участковый уполномоченный пункта полиции № 12. Замкнула тройку лидеров Алина Шеламова, старший лейтенант полиции, участковый пункта полиции № 6.

В Белгороде работают более 120 участковых. На каждого из них приходится до 3,5 тыс. жителей. Изначально в конкурсе участвовали все сотрудники. Комиссия из представителей администрации, ОМВД и общественности рассматривала заявки. Исходя из характеристик и результативности работы выбрали лучших участковых. За них и голосовали горожане. Кроме того, проходил отдельный конкурс на лучшие участковые пункты и советы общественности по профилактике правонарушений.

Призёры получили денежные премии в 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно.

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