В Белгороде наградили лучших участковых

В Белгороде работают более 120 участковых. На каждого из них приходится до 3,5 тыс. жителей. Изначально в конкурсе участвовали все сотрудники. Комиссия из представителей администрации, ОМВД и общественности рассматривала заявки. Исходя из характеристик и результативности работы выбрали лучших участковых. За них и голосовали горожане. Кроме того, проходил отдельный конкурс на лучшие участковые пункты и советы общественности по профилактике правонарушений.