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В Белгороде на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий

18 ноября 2021, 15:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Белгороду подозреваются в превышении должностных полномочий с применением наручников, рассказали в СУ СКР по Белгородской области.

По версии следствия, ещё 1 января 2020 года около полуночи на остановке «Родина» в Белгороде наряд ППС незаконно задержал жителя другого региона, полицейские надели на него наручники и составили протокол о мелком хулиганстве, которое задержанный не совершал.

При этом стражи порядка не поленились записать объяснение якобы со слов задержанного, а также объяснения несуществующих очевидцев и протоколы доставления и личного досмотра. Затем мужчину привезли в отдел полиции и посадили в камеру.

2 января 2020 года по составленному протоколу мужчину оштрафовали на 500 рублей. Сейчас проводятся экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пояснили в УМВД России по Белгородской области, превышение полицейскими своих полномочий установлено подразделением собственной безопасности ведомства. Если вина стражей порядка будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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#Новости#УМВД#Полиция#Ппс#Превышение должностных полномочий#Превышение полномочий#Происшествия
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