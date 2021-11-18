В Белгороде на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий

По версии следствия, ещё 1 января 2020 года около полуночи на остановке «Родина» в Белгороде наряд ППС незаконно задержал жителя другого региона, полицейские надели на него наручники и составили протокол о мелком хулиганстве, которое задержанный не совершал.
При этом стражи порядка не поленились записать объяснение якобы со слов задержанного, а также объяснения несуществующих очевидцев и протоколы доставления и личного досмотра. Затем мужчину привезли в отдел полиции и посадили в камеру.
2 января 2020 года по составленному протоколу мужчину оштрафовали на 500 рублей. Сейчас проводятся экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Как пояснили в УМВД России по Белгородской области, превышение полицейскими своих полномочий установлено подразделением собственной безопасности ведомства. Если вина стражей порядка будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.