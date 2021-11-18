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Posted 18 ноября 2021, 15:01

Published 18 ноября 2021, 15:01

Modified 1 декабря, 08:27

Updated 1 декабря, 08:27

Между Белгородом и Петербургом появится новый двухэтажный поезд

18 ноября 2021, 15:01
Сюжет
Новости Белгорода
Железнодорожный маршрут откроется 12 декабря. Ездить поезд будет ежедневно.

С 12 декабря пассажиры смогут ездить из Белгорода в Питер и обратно на двухэтажном ж/д транспорте. Курсировать поезд будет ежедневно.

Из Петербурга поезд выезжает в 21:20, прибывает в областной центр — в 14:00. В обратном направлении транспорт выезжает в 16:32 и прибывает в 10:13. Остановки будут в Курске, Орле, Москве и других городах.

В состав поезда войдут 10 купейных вагонов, оборудованных системами обеззараживания воздуха и кондиционерами, а также биотуалетами. В штабном вагоне оборудовано купе для маломобильных пассажиров.

#Новости#Экономика#Поезд#Новости Белгорода
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