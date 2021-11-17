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Posted 17 ноября 2021, 06:48

Published 17 ноября 2021, 06:48

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Воспитанники детсадов и ученики младших классов получат бесплатные подарки

17 ноября 2021, 06:48
Сюжет
Новый год
Их детям вручат к новогодним праздникам, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На подарки выделили 150 млн рублей из регионального бюджета.

Дошкольники из государственных и частных детских садов, а также ученики 1–4-х классов получат бесплатные подарки к Новому году. Об этом Вячеслав Гладков сообщил во время утреннего видеообращения 17 ноября.

Подарки, по словам главы региона, должны получить 143 тыс. детей. Для этого из областного бюджета выделили 150 млн рублей.

О бесплатных подарках для детей к Новому году Вячеслав Гладков говорил ещё в июле. Тогда указывалось, что стоимость одного такого подарка может составить порядка 2 тыс. рублей. При этом власти заявили, что на поддержку могут рассчитывать и частные детские сады.

В следующем году из регионального бюджета на бесплатные подарки планировали выделить 78,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что власти региона закупят 143 592 подарка, каждый из них будет весить около 2 кг. В составе наборов будут шоколад, вафли, печенье, мармелад, леденцы.

Новогодние подарки закупала и мэрия Белгорода — 270 штук.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Новый год#Подарки#Детсады#Начальная школа#Вячеслав Гладков
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