Воспитанники детсадов и ученики младших классов получат бесплатные подарки

Posted 17 ноября 2021, 06:48
Published 17 ноября 2021, 06:48
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Дошкольники из государственных и частных детских садов, а также ученики 1–4-х классов получат бесплатные подарки к Новому году. Об этом Вячеслав Гладков сообщил во время утреннего видеообращения 17 ноября.
Подарки, по словам главы региона, должны получить 143 тыс. детей. Для этого из областного бюджета выделили 150 млн рублей.
О бесплатных подарках для детей к Новому году Вячеслав Гладков говорил ещё в июле. Тогда указывалось, что стоимость одного такого подарка может составить порядка 2 тыс. рублей. При этом власти заявили, что на поддержку могут рассчитывать и частные детские сады.
В следующем году из регионального бюджета на бесплатные подарки планировали выделить 78,4 млн рублей.
Ранее стало известно, что власти региона закупят 143 592 подарка, каждый из них будет весить около 2 кг. В составе наборов будут шоколад, вафли, печенье, мармелад, леденцы.