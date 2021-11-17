Воспитанники детсадов и ученики младших классов получат бесплатные подарки

О бесплатных подарках для детей к Новому году Вячеслав Гладков говорил ещё в июле. Тогда указывалось, что стоимость одного такого подарка может составить порядка 2 тыс. рублей. При этом власти заявили, что на поддержку могут рассчитывать и частные детские сады.