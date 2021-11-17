Стая бездомных собак из незаконного приюта пугает жителей села под Белгородом

Как сообщают жители села, решение суда женщина так и не исполнила, хотя прошёл уже год. Возможно, потому что собак просто некуда вывезти — все приюты временного содержания бездомных животных в Белгороде и Белгородском районе давно переполнены. Даже в случае принудительного исполнения решения суда результат будет тем же — бездомных собак в Белгородской области просто некуда деть, а убивать их по закону запрещено. В итоге проблема незаконного приюта в Ближней Игуменке пока что остаётся нерешённой.