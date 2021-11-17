Стая бездомных собак из незаконного приюта пугает жителей села под Белгородом

По словам одного из жителей села Ближняя Игуменка, его односельчанка содержит огромное количество животных на территории своего участка.
Ужасный лай днём и ночью, летом невозможно открыть окно (вонь доносится на несколько улиц). Также отходы, фекалии, трупы собак издают ужасный запах. Вокруг участков бродят собаки, намеренно выпущенные хозяйкой дома.Михаил Лукинов, житель села Ближняя Игуменка
Хозяйка участка — Ольга Пикулик, которая занимается передержкой бездомных животных и организовала на своём земельном участке частный приют для собак. В прошлом году в Белгородский районный суд с иском к женщине обратилось управление ветеринарии Белгородской области. В иске ведомство указало, что белгородка незаконно создала в своём доме приют для собак.
Из документов суда стало известно, что при содержании животных женщина не соблюдает санитарно-эпидемиологические правила, то есть собаки живут в антисанитарных условиях, из-за чего болеют и погибают.
В документах суда указывается, что содержание большого числа животных нарушает права соседей — круглые сутки собаки издают шум, неприятный запах, забегают в чужие дворы. Также создаётся реальная угроза распространения инфекций.
Ответчик на судебное заседание не явилась. 24 ноября 2020 года исковое заявление суд удовлетворил и обязал ответчицу вывезти собак с территории своего дома — содержание бездомных животных на земельном участке Ольги Пикулик признано незаконным.
Обязать ответчика своими силами и за свой счёт осуществить вывоз животных с территории земельного участка: пункты временного содержания животных или иное, соответствующее содержанию животных, помещение в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.из документов Белгородского районного суда
Как сообщают жители села, решение суда женщина так и не исполнила, хотя прошёл уже год. Возможно, потому что собак просто некуда вывезти — все приюты временного содержания бездомных животных в Белгороде и Белгородском районе давно переполнены. Даже в случае принудительного исполнения решения суда результат будет тем же — бездомных собак в Белгородской области просто некуда деть, а убивать их по закону запрещено. В итоге проблема незаконного приюта в Ближней Игуменке пока что остаётся нерешённой.
Напомним, летом Октябрьский суд Белгорода потребовал ликвидировать приют в доме белгородского зооволонтёра Натальи Пчёлкиной. В своём иске чиновники из регионального управления ветеринарии ссылались на статью 13 ФЗ № 498 «Об ответственном отношении к животным», согласно которой предельное количество домашних животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам. Истцы также отмечали, что владельцами приютов могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. На тот момент у Натальи не было оформлено юрлицо.
После случившегося Пчёлкина взяла в аренду участок, чтобы построить приют, куда можно было бы переселить псов. Сначала женщина собирала средства для возведения нового дома для «брошенок» в социальных сетях, но позже нашёлся спонсор.