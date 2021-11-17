Металлоинвест принял участие в COP26 в Глазго

Уже сегодня у нас есть техническая возможность применения водорода в производственной цепочке, есть понимание способов улавливания СО2. Но для реализации этих технологий предстоит вместе с нашими партнёрами и органами власти найти решения по логистике, источникам энергии, утвердить стандарты и нормы. Предстоит серьёзная, кропотливая общая работа. Наша планета сегодня неожиданно стала очень маленькой. Ко всем приходит понимание, что вредные выбросы, углеродный след, «зелёные» технологии — это не абстрактные понятия и набор оторванных от реальности цифр. Речь идёт о нашем доме, будущем, наших детях.Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста