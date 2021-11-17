Фонд «Поколение» продолжает поддерживать детский спорт в Белгородской области

Фонд «Поколение» очень внимательно следит за этим, чтобы всё, что касается спорта, развития и здоровья детей, оставалось в приоритете. Мы сегодня делаем всё возможное, чтобы дети чувствовали себя защищёнными. Все программы Фонда «Поколение» направлены на безопасность и сохранение здоровья.Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча в Белгородской области