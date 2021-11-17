Фонд «Поколение» продолжает поддерживать детский спорт в Белгородской области

В селе Малотроицкое Чернянского района открылась детская площадка. На площадку в свободное время могут приходить и взрослые. В селе сегодня проживает около тысячи человек.
Идеальное место для самостоятельных тренировок, игры в футбол или волейбол. Эти виды спорта среди молодёжи села Малотроицкого особенно популярны. Женская сборная по волейболу ежегодно собирает награды со всего района.
В сельской школе учится около ста учеников. Здание построено в 1978 году. Летом 2021-го его капитально отремонтировали. На церемонии открытия обновлённой школы губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что учебному заведению необходима обустроенная территория для занятий спортом. С установкой площадки помог Фонд «Поколение» депутата Андрея Скоча.
Спорт на селе развивается. Дети принимают участие в сдаче нормативов ГТО, в спартакиадах районного и регионального уровня.Николай Мухин, директор Малотроицкой средней общеобразовательной школы
На этой площадке можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься физкультурой. Открытие этого спортивного объекта стало для школьников и учителей настоящим праздником.
Не каждая территория, не каждая городская школа может похвастаться такой базой, которая на сегодняшний день есть в селе Малотроицкое. Остаётся что? Остаётся учиться, остаётся радоваться жизни, не болеть, конечно же, постигать мир знаний.Татьяна Круглякова, глава администрации Чернянского района
Программа Фонда «Поколение» Андрея Скоча по поддержке детского спорта в Белгородской области продолжается. За время её реализации была построена 61 подобная площадка, 25 — только в этом году. На этих объектах установлено больше тысячи различных спортивных элементов, использовано 15 тысяч квадратных метров травмобезопасного покрытия. Работа Фонда в этом направлении будет продолжаться.
Фонд «Поколение» очень внимательно следит за этим, чтобы всё, что касается спорта, развития и здоровья детей, оставалось в приоритете. Мы сегодня делаем всё возможное, чтобы дети чувствовали себя защищёнными. Все программы Фонда «Поколение» направлены на безопасность и сохранение здоровья.Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча в Белгородской области
В этот день подарок от Фонда «Поколение» ждал и спортсменов Чернянки. Физкультурно-оздоровительному комплексу районного центра передали комфортабельный автобус.
Он пришёл на замену предыдущему транспорту, тоже подаренному Фондом «Поколение» 10 лет назад. Необходимость обновить транспорт для спортсменов возникла, чтобы не прерывать выезд на соревнования, так как по закону запрещено перевозить детей транспортом старше 10 лет. Сборная Чернянского района по хоккею выезжает на соревнования не только в пределах региона.
На этом автобусе мы объехали практически половину России. Мы были во Владимирской области, в Рязанской области, в Костромской области, в Москве и Московской области, участвовали в различных соревнованиях.Михаил Князев, директор физкультурно-оздоровительного комплекса п. Чернянка
Для спортсменов от Фонда «Поколение» — новый комфортабельный автобус на 40 мест. Новая машина оборудована климат-системой и мультимедийной техникой. Так что путешествия будут комфортными и безопасными.
В местном ФОКе занимаются более 3000 жителей. Тренировки проводятся по 23 видам спорта. На базе комплекса тренируются сборные по футболу и хоккею. В ближайшее время команды спортсменов Чернянского района будут участвовать в соревнованиях по хоккею, мини-футболу и гиревому спорту на территории Белгородской области.