Диетолог рассказал о диете для восстановления после коронавируса

Журналисты «Народных новостей» побеседовали со специалистом в диетологии Гинзбургом. Он рассказал, чем нужно дополнять меню для восстановления после перенесённого ковида.
Рекомендации по восстановлению ранее публиковал Роспотребнадзор. Рацион должен включать в себя больше круп и цельнозерновых продуктов, эксперт Гинзбург этот список дополнил. Первое, что отметил специалист, — продукты после коронавируса должны быть богаты витамином D, также в меню должны быть продукты, содержащие антоцианы. Они помогают от свёртываемости крови.
Витамином D богата рыба — скумбрия или сельдь. Главным их преимуществом является наличие высокого количества необходимых витаминов и аминокислот за низкую цену. Ещё в ежедневный приём пищи нужно добавить ягоды — малину, бруснику и ежевику. Принимать их можно в любом виде: заваривать засушенными в чае или добавлять замороженные, например, в муссы.
Диетолог также порекомендовал есть противовоспалительные продукты. В их число вошли хлеб, зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.