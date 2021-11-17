Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Диетолог рассказал о диете для восстановления после коронавируса

17 ноября 2021, 08:19
Фото: Бел.Ру
Роспотребнадзор рекомендует переболевшим добавить в свой рацион побольше круп и цельнозерновых продуктов. Чем ещё дополнить режим питания, «Народным новостям» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Журналисты «Народных новостей» побеседовали со специалистом в диетологии Гинзбургом. Он рассказал, чем нужно дополнять меню для восстановления после перенесённого ковида.

Рекомендации по восстановлению ранее публиковал Роспотребнадзор. Рацион должен включать в себя больше круп и цельнозерновых продуктов, эксперт Гинзбург этот список дополнил. Первое, что отметил специалист, — продукты после коронавируса должны быть богаты витамином D, также в меню должны быть продукты, содержащие антоцианы. Они помогают от свёртываемости крови.

Витамином D богата рыба — скумбрия или сельдь. Главным их преимуществом является наличие высокого количества необходимых витаминов и аминокислот за низкую цену. Ещё в ежедневный приём пищи нужно добавить ягоды — малину, бруснику и ежевику. Принимать их можно в любом виде: заваривать засушенными в чае или добавлять замороженные, например, в муссы.

Диетолог также порекомендовал есть противовоспалительные продукты. В их число вошли хлеб, зерновые, крупы, кисломолочные продукты и орехи.

Материалы по теме
Врач-диетолог дала советы по завтраку, который не вызывает диабетДиетолог рассказала о вреде супа для некоторых людейВрач-диетолог назвала продукты, противопоказанные людям с больным сердцем
#Новости#Коронавирус#Советы#Диетологи#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46