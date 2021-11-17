Диетолог рассказал о диете для восстановления после коронавируса

Рекомендации по восстановлению ранее публиковал Роспотребнадзор. Рацион должен включать в себя больше круп и цельнозерновых продуктов, эксперт Гинзбург этот список дополнил. Первое, что отметил специалист, — продукты после коронавируса должны быть богаты витамином D, также в меню должны быть продукты, содержащие антоцианы. Они помогают от свёртываемости крови.