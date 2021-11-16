Вячеслав Гладков: ЦМИ в Белгороде готов к сдаче

15 ноября губернатор Вячеслав Гладков осмотрел Центр молодёжных инициатив в Белгороде и отметил, что площадка уже готова к заезду сотрудников. Как пояснил чиновник в соцсети, работникам Центра нужно привыкнуть к новым условиям, чтобы в начале декабря принять первых посетителей.
При выполнении ремонта уделялось большое внимание созданию многофункционального пространства. Так, мобильные сиденья в зрительном зале могут сдвигаться, освобождая площадку для занятий.
К слову, работы в Центре молодёжных инициатив должны были завершить ещё в декабре 2020 года, однако капремонт сильно затянулся. При проверке здания в мае выяснилось, что на потолке и стенах уже образовалась плесень. Капремонтом занималось ООО «Тисайд».
Через некоторое время власти сообщили, что по проекту работы должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн рублей. По этой причине ЦМИ остался без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.