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Вячеслав Гладков: ЦМИ в Белгороде готов к сдаче

16 ноября 2021, 05:41
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Основной объём строительных работ завершён, сообщил губернатор. Чиновник предложил разрешить сотрудникам Центра занять свои места в обновлённом здании.

15 ноября губернатор Вячеслав Гладков осмотрел Центр молодёжных инициатив в Белгороде и отметил, что площадка уже готова к заезду сотрудников. Как пояснил чиновник в соцсети, работникам Центра нужно привыкнуть к новым условиям, чтобы в начале декабря принять первых посетителей.

При выполнении ремонта уделялось большое внимание созданию многофункционального пространства. Так, мобильные сиденья в зрительном зале могут сдвигаться, освобождая площадку для занятий.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

К слову, работы в Центре молодёжных инициатив должны были завершить ещё в декабре 2020 года, однако капремонт сильно затянулся. При проверке здания в мае выяснилось, что на потолке и стенах уже образовалась плесень. Капремонтом занималось ООО «Тисайд».

Через некоторое время власти сообщили, что по проекту работы должны были провести на 368 млн рублей, а не на 259 млн рублей. По этой причине ЦМИ остался без нормальной кровли, системы вентиляции и кондиционирования.

Гладков о ремонте ЦМИ: Более 108 млн рублей исключили из общей стоимости
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