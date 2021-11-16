Возводить ковид-центры в Белгородской области будут строители из Башкирии

В Яковлевском горокруге и Старом Осколе продолжается строительство быстровозводимых ковидных госпиталей. После заключения контракта возводить объекты будут специалисты из Башкирии. Напомним, при строительстве белгородских госпиталей специалисты ориентируются на опыт Республики Башкортостан. Там в Стерлитамаке за 55 дней смогли построить новое медучреждение.
Не секрет, что заключать договор мы будем с той же компанией, которая строила такие госпитали в Башкирии. Все работы будут выполнены в срок. Ещё нет договора по простой причине — мы ждём банковскую гарантию от подрядчиков. В ближайшие дни это произойдёт.Владимир Базаров
В настоящий момент земельными работами, подготовкой, заливкой фундамента и закладкой сетей занимаются местные дорожники и застройщики.
«В обычном режиме мы к таким действиям не прибегаем. Как правило, генподрядчик сам организовывает силы и средства, которые рассредоточиваются на объекте. К слову, в Башкирии строили точно так же. Были мобилизованы достаточно большие силы», — рассказал Владимир Базаров.
Базаров отметил, что сейчас основные работы у дорожников уже подошли к концу.
Напомним, топографической съёмкой объектов быстровозводимых ковидных госпиталей занимался «Белгородоблпроект». Компания выполняла необходимый комплекс работ для подготовки территории к строительству центров.