Возводить ковид-центры в Белгородской области будут строители из Башкирии

Не секрет, что заключать договор мы будем с той же компанией, которая строила такие госпитали в Башкирии. Все работы будут выполнены в срок. Ещё нет договора по простой причине — мы ждём банковскую гарантию от подрядчиков. В ближайшие дни это произойдёт.Владимир Базаров