В Шебекинской ЦРБ выявили нарушения санитарных норм

По результатам проверки выяснилось, что в инфекционном отделении отсутствуют приёмно-смотровые боксы и раздельные санузлы с раковиной, унитазом, душевой установкой.
Кроме того, в помещениях медучреждения выявили и отсутствие вентиляции. Из-за этого страдает внутренняя отделка, а окна покрываются грибком. Также прокуратура узнала о дефиците кадров — не хватает персонала для оказания ургентной помощи.
Главврачу медучреждения вынесено представление. В отношении заместителя главного врача возбуждены дела об административном правонарушении.