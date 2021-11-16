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В Шебекинской ЦРБ выявили нарушения санитарных норм

16 ноября 2021, 07:10
Фото: сайт Шебекинской ЦРБ
Белгородская прокуратура начала проверку сообщения в интернете о санитарно-эпидемиологических нарушениях в детском инфекционном отделении медучреждения. Об этом сообщили в ведомстве.

По результатам проверки выяснилось, что в инфекционном отделении отсутствуют приёмно-смотровые боксы и раздельные санузлы с раковиной, унитазом, душевой установкой.

Кроме того, в помещениях медучреждения выявили и отсутствие вентиляции. Из-за этого страдает внутренняя отделка, а окна покрываются грибком. Также прокуратура узнала о дефиците кадров — не хватает персонала для оказания ургентной помощи.

Главврачу медучреждения вынесено представление. В отношении заместителя главного врача возбуждены дела об административном правонарушении.

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#Новости#Прокуратура#Нарушения#Шебекинская ЦРБ#Медицина
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