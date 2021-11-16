В Белгороде назвали лучших молодых полицейских 2021 года

В голосовании за девушек приняли участие более 9 тыс. человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

Конкурс проводился на сайте издания «Аргументы и факты — Белгород». За молодых полицейских голосовали более 9 тыс. пользователей. 16 ноября победительниц наградили в пресс-центре УМВД области. Конкурс проводился в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел. Голосование проходило с 3 по 10 ноября. Первое место заняла специалист направления по связям со СМИ городского УМВД старший лейтенант внутренней службы Наталия Калюжная. На втором месте расположилась инспектор отделения № 5 ОВМ УМВД России по Белгороду лейтенант полиции Дарья Сычёва. Замыкает тройку лидеров следователь отдела № 4 городского УМВД лейтенант юстиции Мария Спицина. Полицейским вручили награды и пожелали успехов в работе. Материалы по теме В День сотрудника органов внутренних дел лучшие полицейские в Белгороде получили звания и награды Оружие, ручка и бумага: в Белгороде определяют лучшего полицейского России Игорь Зубов наградил лучших полицейских Белгородской области на коллегии УМВД