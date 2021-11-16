В Белгороде назвали лучших молодых полицейских 2021 года

Конкурс проводился на сайте издания «Аргументы и факты — Белгород». За молодых полицейских голосовали более 9 тыс. пользователей.
16 ноября победительниц наградили в пресс-центре УМВД области. Конкурс проводился в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел. Голосование проходило с 3 по 10 ноября.
Первое место заняла специалист направления по связям со СМИ городского УМВД старший лейтенант внутренней службы Наталия Калюжная. На втором месте расположилась инспектор отделения № 5 ОВМ УМВД России по Белгороду лейтенант полиции Дарья Сычёва. Замыкает тройку лидеров следователь отдела № 4 городского УМВД лейтенант юстиции Мария Спицина.
Полицейским вручили награды и пожелали успехов в работе.