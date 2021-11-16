Уход Семенихина и детали строительства ковидных центров: итоги 16 ноября

Должность главы администрации губернатора покинет Алексей Семенихин. На этом посту он был с февраля 2021 года.
По словам Вячеслава Гладкова, чиновник перейдёт на новое место работы. Глава региона поблагодарил Семенихина и отметил, что поставленные ещё год назад задачи он «с честью выполнил».
Администрацию губернатора возглавит Иван Будлов, который является референтом Гладкова по правовым вопросам. Ранее он работал в Генпрокуратуре РФ.
В Старооскольском и Яковлевском горокругах продолжают строить быстровозводимые ковид-госпитали. Работами после заключения контракта займутся специалисты из Башкортостана. Им ранее удалось в кратчайшие сроки построить аналогичный центр в Стерлитамаке.
Тем временем дорожники уже завершили основные работы. Центры строят круглосуточно.
Однако сроки открытия всё же пришлось перенести. В Яковлевском горокруге строительство госпиталя должны завершить к 25 декабря. Что касается Старооскольского горокруга, точных графиков пока нет. Ранее планировалось, что центры откроют 15 декабря.
Белгородцы с бумажными сертификатами о вакцинации не могут попасть в магазины. В этих бумагах нет QR-кода, хотя есть информация о прививке с печатью и подписью. В основном с такой проблемой сталкиваются пенсионеры.
В Роспотребнадзоре заявили, что нужно пропускать людей, в том числе с бумажными сертификатами без QR-кода. Однако ведомство этот вопрос не контролирует и повлиять на решение проблемы не может.