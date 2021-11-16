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Уход Семенихина и детали строительства ковидных центров: итоги 16 ноября

16 ноября 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Алексей Семенихин не будет возглавлять администрацию губернатора: уже известно, кто займёт его место. Тем временем под Белгородом и в Старооскольском горокруге продолжается строительство двух ковид-центров, а жители региона вновь жалуются на недочёты системы входа по QR-коду.

Новый день — новое увольнение

Должность главы администрации губернатора покинет Алексей Семенихин. На этом посту он был с февраля 2021 года.

По словам Вячеслава Гладкова, чиновник перейдёт на новое место работы. Глава региона поблагодарил Семенихина и отметил, что поставленные ещё год назад задачи он «с честью выполнил».

Администрацию губернатора возглавит Иван Будлов, который является референтом Гладкова по правовым вопросам. Ранее он работал в Генпрокуратуре РФ.

Семенихин покинет должность главы администрации губернатора Белгородской области
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Успеют ли построить ковид-центры?

В Старооскольском и Яковлевском горокругах продолжают строить быстровозводимые ковид-госпитали. Работами после заключения контракта займутся специалисты из Башкортостана. Им ранее удалось в кратчайшие сроки построить аналогичный центр в Стерлитамаке.

Тем временем дорожники уже завершили основные работы. Центры строят круглосуточно.

Однако сроки открытия всё же пришлось перенести. В Яковлевском горокруге строительство госпиталя должны завершить к 25 декабря. Что касается Старооскольского горокруга, точных графиков пока нет. Ранее планировалось, что центры откроют 15 декабря.

Возводить ковид-центры в Белгородской области будут строители из Башкирии
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И вновь о проблемах с QR-кодами

Белгородцы с бумажными сертификатами о вакцинации не могут попасть в магазины. В этих бумагах нет QR-кода, хотя есть информация о прививке с печатью и подписью. В основном с такой проблемой сталкиваются пенсионеры.

В Роспотребнадзоре заявили, что нужно пропускать людей, в том числе с бумажными сертификатами без QR-кода. Однако ведомство этот вопрос не контролирует и повлиять на решение проблемы не может.

Роспотребнадзор: белгородцев с сертификатами без QR-кода должны пускать в магазины
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