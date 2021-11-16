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Posted 16 ноября 2021, 05:06

Published 16 ноября 2021, 05:06

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Семенихин покинет должность главы администрации губернатора Белгородской области

16 ноября 2021, 05:06
Сюжет
Губернатор
Его заменит референт главы региона Иван Будлов. Об уходе Алексея Семенихина сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Пост руководителя администрации губернатора Белгородской области Алексей Семенихин покинет в связи с переходом на новое место работы.

Те задачи, которые ставились перед ним год назад, он с честью выполнил. Выражаю только слова благодарности за проделанную работу. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Теперь должность руководителя администрации займёт референт главы региона по правовым вопросам Иван Будлов. Как отметил губернатор в своём Telegram-канале, ранее Будлов работал в Генеральной прокуратуре РФ.

Напомним, Алексей Семенихин был назначен на должность главы администрации в феврале этого года. На посту он занимался реализацией в регионе национальных проектов и работой органов исполнительной власти.

В конце сентября Семенихин стал куратором трёх региональных ведомств: экоохотнадзора, госстройнадзора и госжилнадзора.

#Новости#Общество#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Вячеслав Гладков
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