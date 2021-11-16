Семенихин покинет должность главы администрации губернатора Белгородской области

Posted 16 ноября 2021, 05:06
Published 16 ноября 2021, 05:06
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
Пост руководителя администрации губернатора Белгородской области Алексей Семенихин покинет в связи с переходом на новое место работы.
Те задачи, которые ставились перед ним год назад, он с честью выполнил. Выражаю только слова благодарности за проделанную работу. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Теперь должность руководителя администрации займёт референт главы региона по правовым вопросам Иван Будлов. Как отметил губернатор в своём Telegram-канале, ранее Будлов работал в Генеральной прокуратуре РФ.
Напомним, Алексей Семенихин был назначен на должность главы администрации в феврале этого года. На посту он занимался реализацией в регионе национальных проектов и работой органов исполнительной власти.
В конце сентября Семенихин стал куратором трёх региональных ведомств: экоохотнадзора, госстройнадзора и госжилнадзора.