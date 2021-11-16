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Posted 16 ноября 2021, 15:17

Published 16 ноября 2021, 15:17

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Руслан Литвинов: Реально ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? Думаю, да

16 ноября 2021, 15:17
Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Руслан Литвинов высказался на тему перспектив красно-белых в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Как сообщает «Советского спорта» со ссылкой на Sport24, 20-летний футболист заявил, что он всегда ставит перед собой самые высокие цели. Игрок рассчитывает стать чемпионом России и вести борьбу за высокие места в еврокубковых турнирах. При этом он отметил, что в сезоне-2021/22 «Спартак» все еще сохраняет шанс на итоговое первое место в РПЛ.

Напомним, что после 14 сыгранных туров столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России набрав 19 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет 11 очков

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