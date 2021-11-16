Руслан Литвинов: Реально ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? Думаю, да

Как сообщает «Советского спорта» со ссылкой на Sport24, 20-летний футболист заявил, что он всегда ставит перед собой самые высокие цели. Игрок рассчитывает стать чемпионом России и вести борьбу за высокие места в еврокубковых турнирах. При этом он отметил, что в сезоне-2021/22 «Спартак» все еще сохраняет шанс на итоговое первое место в РПЛ.