Руслан Литвинов: Реально ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? Думаю, да

Posted 16 ноября 2021, 15:17
Published 16 ноября 2021, 15:17
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Как сообщает «Советского спорта» со ссылкой на Sport24, 20-летний футболист заявил, что он всегда ставит перед собой самые высокие цели. Игрок рассчитывает стать чемпионом России и вести борьбу за высокие места в еврокубковых турнирах. При этом он отметил, что в сезоне-2021/22 «Спартак» все еще сохраняет шанс на итоговое первое место в РПЛ.
Напомним, что после 14 сыгранных туров столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России набрав 19 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет 11 очков