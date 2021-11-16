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Posted 16 ноября 2021, 07:44

Published 16 ноября 2021, 07:44

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

После локдауна белгородцы стали чаще обращаться в поликлиники

16 ноября 2021, 07:44
Сюжет
Медицина
Чаще всего люди приходили в медорганизации 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставил депздрав на заседании правительства Белгородской области.

О статистике обращений в поликлиники Белгорода стало известно 15 ноября на совещании региональных чиновников, где глава департамента здравоохранения Андрей Иконников отчитывался о работе отделений неотложной помощи поликлиники областного центра, которые начали работу 20 сентября.

По данным сравнительного анализа вызовов на дом и посещений поликлиник, белгородцы чаще всего приходят в поликлиники сами, а не вызывают врача. При этом число вызовов медиков на дом в октябре достигало максимальных значений и доходило почти до 1800 в сутки. Посещали врачей в поликлиниках в том же месяце до 3761 человека в сутки.

Однако пик обращений выпал как раз в первый день нерабочих дней и время после них. 1 ноября белгородцы пришли в поликлинику 5331 раз, а вызвали врача на дом 1010 раз.

На самой нерабочей неделе наблюдалось снижение обращаемости в медицинские организации. Так, 5 ноября число посещений поликлиник не превысило 1502, а 7 ноября — 996.

Но 8 ноября ситуация в корне изменилась. После локдауна в поликлиники пришли 5356 раз, а количество вызовов медиков на дом достигло 968. После этого число обращений начало постепенно снижаться. Так, за последнюю неделю зафиксировано минимум 3686 посещений поликлиник.

Как отметил глава депздрава Андрей Иконников, количество принятых вызовов демонстрирует качественную работу кол-центра и поликлиник. По словам чиновника, все звонки от людей автоматически переадресовываются на единый номер помощи 122.

Количество загруженного автотранспорта в пиковой нагрузке (29 октября) достигало 63 машины в сутки. Сейчас число задействованных машин снизилось.

Говоря о динамике кадрового состава, Иконников отметил, что в отделениях неотложной помощи сначала было 11 врачей. Сейчас количество специалистов возросло до 31. То же касается и среднего медперсонала — штат пополнился до 40 сотрудников.

Об увеличении числа обращений после праздников и локдауна говорила ещё в начале ноября глава Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Тогда специалист отметила, что зачастую после нерабочих дней наблюдается так называемая отложенная обращаемость из-за того, что люди предпочитают не обращаться за помощью к медикам в выходные дни даже при наличии симптомов заболевания.

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