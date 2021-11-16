После локдауна белгородцы стали чаще обращаться в поликлиники

По данным сравнительного анализа вызовов на дом и посещений поликлиник, белгородцы чаще всего приходят в поликлиники сами, а не вызывают врача. При этом число вызовов медиков на дом в октябре достигало максимальных значений и доходило почти до 1800 в сутки. Посещали врачей в поликлиниках в том же месяце до 3761 человека в сутки.