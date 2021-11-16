Переехавшая в Данию врач из Орла рассказала миру о преимуществах вакцинации

Самым примечательным в истории является тот факт, что в пример автор публикации поставила не Орёл и не Данию, а город Онтарио, где из 15 млн жителей привились 11 млн. Вывод, к которому пришла медик: невакцинированные болеют чаще и тяжелее и занимают места в больницах для тех, кому нужна плановая помощь. Как заключает бывшая орловчанка, не нужно слушать шарлатанов — нужно прививаться.