Переехавшая в Данию врач из Орла рассказала миру о преимуществах вакцинации

Как сообщает издание, на сайте «Пикабу» появилась публикация, где врач из Орла, переехавшая в Данию, рассказывает о плюсах вакцинации. Автор материала рассказала, что якобы работала в «красной зоне» с ковидными пациентами в Орле с октября 2020 по май 2021 года. Сейчас женщина переехала к своему мужу в Данию.
Самым примечательным в истории является тот факт, что в пример автор публикации поставила не Орёл и не Данию, а город Онтарио, где из 15 млн жителей привились 11 млн. Вывод, к которому пришла медик: невакцинированные болеют чаще и тяжелее и занимают места в больницах для тех, кому нужна плановая помощь. Как заключает бывшая орловчанка, не нужно слушать шарлатанов — нужно прививаться.
Сама Анна рассказала, что вакцинировалась Pfizer, потому что «Спутник V» в Дании не признан. Тем не менее, пишет автор, разницы нет — обе вакцины эффективны.
Публикация вызвала у читающих множество вопросов. Пользователи самостоятельно подсчитали цифры и обнаружили просчёты. Но самым главным остался вопрос, зачем орловскому медику, живущему в Дании, понадобилась считать привившихся в Канаде.
В России вопрос о вакцинации по-прежнему остаётся открытым. Пока подготовленный властями законопроект о повсеместных QR-кодах притормозили и направили на обсуждение в субъекты РФ до 14 декабря.