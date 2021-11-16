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Переехавшая в Данию врач из Орла рассказала миру о преимуществах вакцинации

16 ноября 2021, 13:33
Фото: Бел.Ру
Только в качестве примера представившаяся медиком Анна привела не Орёл и даже не Данию, а Канаду. Об этом пишет «Орелtimes».

Как сообщает издание, на сайте «Пикабу» появилась публикация, где врач из Орла, переехавшая в Данию, рассказывает о плюсах вакцинации. Автор материала рассказала, что якобы работала в «красной зоне» с ковидными пациентами в Орле с октября 2020 по май 2021 года. Сейчас женщина переехала к своему мужу в Данию.

Самым примечательным в истории является тот факт, что в пример автор публикации поставила не Орёл и не Данию, а город Онтарио, где из 15 млн жителей привились 11 млн. Вывод, к которому пришла медик: невакцинированные болеют чаще и тяжелее и занимают места в больницах для тех, кому нужна плановая помощь. Как заключает бывшая орловчанка, не нужно слушать шарлатанов — нужно прививаться.

Сама Анна рассказала, что вакцинировалась Pfizer, потому что «Спутник V» в Дании не признан. Тем не менее, пишет автор, разницы нет — обе вакцины эффективны.

Публикация вызвала у читающих множество вопросов. Пользователи самостоятельно подсчитали цифры и обнаружили просчёты. Но самым главным остался вопрос, зачем орловскому медику, живущему в Дании, понадобилась считать привившихся в Канаде.

В России вопрос о вакцинации по-прежнему остаётся открытым. Пока подготовленный властями законопроект о повсеместных QR-кодах притормозили и направили на обсуждение в субъекты РФ до 14 декабря.

#Новости#Вакцинация#Общество
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