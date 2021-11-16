Как найти хозяина авто по госномеру: разработчик «Автоинфо» рассказал о приложении

Posted 16 ноября 2021, 17:01
Published 16 ноября 2021, 17:01
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
Белгородец Виталий Белоус решил создать приложение «Автоинфо» в 2018 году после участия в ДТП с припаркованным автомобилем.
«Во дворе, когда пропускал машину, задел задний бампер припаркованного автомобиля. Посмотрел — номера телефона хозяина под стеклом не было. Позвонил в ГИБДД, номер владельца мне также не предоставили, так как это персональные данные. Сказали, ожидать экипаж. Я обошёл несколько подъездов, никто не знал, кто хозяин», — рассказал Виталий Белоус.
Ситуация разрешилась только через 4,5 часа, когда пришёл хозяин автомобиля, рассказывает Виталий Белоус.
Пока сидел эти четыре часа, мониторил интернет, по номеру автомобиля можно много чего найти: страховки, ДТП, техосмотр, штрафы, но как таковой связи с автовладельцем — нет.Виталий Белоус
Тогда у Виталия и появилась идея создать мобильное приложение, в котором можно было бы связаться с водителем по номеру авто. О своей задумке Виталий Белоус рассказал программисту — так была создана первая версия приложения.
В сентябре 2021 года появилась новая версия «Автоинфо». В программе модернизировали раздел «Видео с регистраторов», добавили фильтр пользователей по регионам и поиск количества пользователей по номеру автомобиля. Помимо этого, появился раздел «Знакомства». Виталий подчеркнул, что этот раздел — один из самых популярных среди пользователей.
Добавили блокировку «шутников», если сообщения не соответствуют действительности. К примеру, отправили сообщение о том, что ваш автомобиль эвакуируют, а на самом деле с ним ничего не происходит. В этом случае человек может заблокировать этого пользователя. Блокировка происходит непосредственно на самом устройстве.Виталий Белоус
Кроме того, в приложении можно оперативно оповещать водителей о различных ситуациях на дороге — помехи, аварии, дорожные работы, автомобиль мешает дорожным службам. Также в приложении доступны шаблонные сообщения: «Ваше авто мешает проезду» или «Вы забыли выключить фары». Чат для водителей, по словам Виталия Белоуса, создавать не планируется, так как он может быть использован не по назначению.
«Сообщения шаблонные, потому что некоторые пользователи могут начать писать разные гадости, нет желания заниматься фильтрацией того, что туда будет отправлено», — отметил создатель мобильного приложения.
Как отметил Виталий Белоус, в дальнейшем приложение планируется запустить в других странах.
Хотелось бы, чтобы это был WhatsApp для автовладельцев. Поступают предложения из Казахстана, Белоруссии о том, чтобы добавили страны. Сейчас регистрация доступна только по России. В перспективе мы можем добавить другие страны, это чуть утяжелит приложение, но это возможно.Виталий Белоус
Также в будущем появится раздел «Помощь», наиболее актуальным этот раздел будет для водителей, которые застряли в сугробе или у которых закончился бензин.
Отметим, что сейчас разработкой «Автоинфо» пользуются 4874 пользователя, из них 450 — белгородцы.