Как найти хозяина авто по госномеру: разработчик «Автоинфо» рассказал о приложении

Добавили блокировку «шутников», если сообщения не соответствуют действительности. К примеру, отправили сообщение о том, что ваш автомобиль эвакуируют, а на самом деле с ним ничего не происходит. В этом случае человек может заблокировать этого пользователя. Блокировка происходит непосредственно на самом устройстве.Виталий Белоус