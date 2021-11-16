Города присутствия Металлоинвеста признаны самыми благоустроенными на Белгородчине

Повышение привлекательности региона для молодых специалистов, создание комфортных условий для жизни и работы, проведения культурного досуга и занятий спортом — обязательные условия для динамичного развития экономики региона. Я поздравляю и благодарю за проделанную работу глав и сотрудников администраций, специалистов профильных служб, всех, кто в каждодневном режиме вовлечён в эту важную задачу. Отдельное спасибо нашим партнёрам из Металлоинвеста за их вклад, неравнодушный и активный подход к решению самых насущных вопросов жителей Белгородчины.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области