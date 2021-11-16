Города присутствия Металлоинвеста признаны самыми благоустроенными на Белгородчине

Решение о присуждении призовых мест принимается на основании технико-экономических показателей развития и благоустройства населённых пунктов, их архитектурного оформления, проведения социальных реформ в сфере ЖКХ, энергоресурсосбережения, экологического и санитарного состояния, охраны труда.
Повышение привлекательности региона для молодых специалистов, создание комфортных условий для жизни и работы, проведения культурного досуга и занятий спортом — обязательные условия для динамичного развития экономики региона. Я поздравляю и благодарю за проделанную работу глав и сотрудников администраций, специалистов профильных служб, всех, кто в каждодневном режиме вовлечён в эту важную задачу. Отдельное спасибо нашим партнёрам из Металлоинвеста за их вклад, неравнодушный и активный подход к решению самых насущных вопросов жителей Белгородчины.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На предприятиях Металлоинвеста в Белгородской области — Лебединском горно-обогатительном комбинате и Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова — трудится более 22 тыс. человек.
ЛГОК и ОЭМК им. А. А. Угарова входят в число крупнейших налогоплательщиков региона: общий объём налогов, перечисленных в консолидированный бюджет Белгородской области в 2020 году, составил около 17 млрд рублей.
Ежегодно Металлоинвест и правительство Белгородской области согласовывают и совместно реализуют программу социально-экономического партнёрства (СЭП). Общий объём инвестиций в программу в 2021 году составил 5,53 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей — средства Металлоинвеста.
На выделенные в рамках СЭП средства в Старом Осколе и Губкине возводят новые и модернизируют существующие социальные объекты, спортивные и игровые площадки, парки и скверы. Больницы, школы и детские сады оснащаются современным оборудованием, строятся дороги и обустраиваются дворовые территории. Реализуются корпоративные социальные программы.