Белгородцы смогут купить 17,4 «квадрата» в Москве с продажи своей квартиры

Что касается соседних регионов, то Воронеж расположился на 30-м месте. Там в среднем квартира стоит 4,08 млн, а в столице воронежцы могут приобрести 14,4 кв. метра. Курск расположился на 36-й строке со средней стоимостью квартиры в 3,9 млн рублей и 13,8 «квадрата» в Москве. Орёл занял 42-е место с 3,6 млн рублей и 12,9 «квадратами». На 52-й строке расположился Липецк. Жители города могут продать жильё за 3,3 млн рублей и выкупить в столице 11,8 кв. метра. Брянск занял 57-е место с показателями в 3,1 млн рублей и 11,3 «квадрата».