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Белгородцы смогут купить 17,4 «квадрата» в Москве с продажи своей квартиры

16 ноября 2021, 04:12
Фото: Бел.Ру
В среднем россияне с продажи своей жилплощади могут купить 16 квадратных метров на вторичном рынке столицы. Об этом сообщает «Российская газета».

Как сообщает издание, Белгород занял 19-ю строчку в списке городов. Жители областного центра, продав свою квартиру, смогут купить чуть более 17 квадратных метров в Москве. Средняя цена на жильё в областном центре составляет 4,9 млн рублей.

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели расчёты для 69 крупных городов России, поделив среднюю стоимость квартиры на вторичном рынке в разных городах на 283 239 рублей. Именно таков средний показатель стоимости одного квадратного метра в столице, не учитывая элитный сегмент.

Лучше всего ситуация сложилась для владельцев жилплощади в Сочи, Санкт-Петербурге и Севастополе. В южной столице можно продать квартиру за более чем 12 млн рублей и выкупить 43,3 кв. метра в Москве. На втором месте расположилась Северная столица. Там стоимость жилья составляет 9,9 млн рублей, а купить можно 35,1 кв. метра. Третью строчку занял Севастополь со средней стоимостью квартиры в 7,9 млн рублей, в столице жители города смогут купить 28,1 кв. метра жилья.

Что касается соседних регионов, то Воронеж расположился на 30-м месте. Там в среднем квартира стоит 4,08 млн, а в столице воронежцы могут приобрести 14,4 кв. метра. Курск расположился на 36-й строке со средней стоимостью квартиры в 3,9 млн рублей и 13,8 «квадрата» в Москве. Орёл занял 42-е место с 3,6 млн рублей и 12,9 «квадратами». На 52-й строке расположился Липецк. Жители города могут продать жильё за 3,3 млн рублей и выкупить в столице 11,8 кв. метра. Брянск занял 57-е место с показателями в 3,1 млн рублей и 11,3 «квадрата».

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