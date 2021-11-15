Студентов-операторов в кол-центре Белгорода заменят на искусственный интеллект

Posted 15 ноября 2021, 13:09
Published 15 ноября 2021, 13:09
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
Соответствующее заявление сделал первый вице-губернатор — глава департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников на оперсовещании 15 ноября.
Как отметил чиновник, студенты будут принимать звонки до 1 января 2022 года, потому что именно до этого срока с ними подписаны договоры. Сейчас молодые люди работают в кол-центре по четыре часа в день.
Большое спасибо студентам, которые помогли нам пережить этот сложный период, но они ещё должны заниматься учёбой. С Нового года мы переходим на штатных специалистов и начинаем также прикручивать искусственный интеллект, чтобы повысить эффективность за счёт роботизации. Евгений Мирошников
Стоит отметить, что в амбулаторном ковид-центре Белгорода работают студенты-медики. Они обзванивают пациентов с коронавирусом. В депздраве обещали трудоустроить молодых людей по договору ГПХ и платить им порядка 30 тысяч рублей в месяц.