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Posted 15 ноября 2021, 13:09

Published 15 ноября 2021, 13:09

Modified 1 декабря, 08:33

Updated 1 декабря, 08:33

Студентов-операторов в кол-центре Белгорода заменят на искусственный интеллект

15 ноября 2021, 13:09
Сюжет
Губернатор
Чиновники намерены отказаться от помощи студентов уже с 1 января. Принимать звонки будут штатные специалисты, а также ИИ.

Соответствующее заявление сделал первый вице-губернатор — глава департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников на оперсовещании 15 ноября.

Как отметил чиновник, студенты будут принимать звонки до 1 января 2022 года, потому что именно до этого срока с ними подписаны договоры. Сейчас молодые люди работают в кол-центре по четыре часа в день.

Большое спасибо студентам, которые помогли нам пережить этот сложный период, но они ещё должны заниматься учёбой. С Нового года мы переходим на штатных специалистов и начинаем также прикручивать искусственный интеллект, чтобы повысить эффективность за счёт роботизации. Евгений Мирошников

Стоит отметить, что в амбулаторном ковид-центре Белгорода работают студенты-медики. Они обзванивают пациентов с коронавирусом. В депздраве обещали трудоустроить молодых людей по договору ГПХ и платить им порядка 30 тысяч рублей в месяц.

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