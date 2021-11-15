С какими вопросами жители Белгородской области звонят на номер 122

Рассмотрите это системно. Узнайте, как часто они повторяются. Предложите мне систему контроля. Мне нужно не просто фиксировать количество обратившихся на эту тему, мне нужна информация о том, как это было отработано. Если мы отработаем только вызов врача, то этого будет мало. Вячеслав Гладков