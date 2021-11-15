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С какими вопросами жители Белгородской области звонят на номер 122

15 ноября 2021, 10:54
Фото: ИА «Бел.Ру»
Тематика звонков включает в себя жалобы на врачей, запись на вакцинацию и информацию о сдаче бесплатного ПЦР-теста на ковид.

На оперсовещании регионального правительства первый вице-губернатор Евгений Мирошников показал главе Белгородской области, с какими запросами местные жители обращаются на единый номер помощи 122.

Так, лидером по количеству звонков стал вызов врача на дом (около 69% от общего числа). Следом за этим идёт запись на вакцинацию и к врачу, вопросы по иммунизации или получение сертификата. Звонят белгородцы, чтобы сделать прививку дома, узнать результаты теста на коронавирус или о способе его сдачи, а также чтобы пожаловаться на медучреждение или врача.

Фото: скриншот

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проработать чиновникам часть вопросов, с которым обращаются белгородцы.

Рассмотрите это системно. Узнайте, как часто они повторяются. Предложите мне систему контроля. Мне нужно не просто фиксировать количество обратившихся на эту тему, мне нужна информация о том, как это было отработано. Если мы отработаем только вызов врача, то этого будет мало. Вячеслав Гладков

Что касается эффективности работы номера, то, по данным Мирошникова, на 14 ноября среднее время ожидания звонка составило 9,5 секунды, а максимальное — 138 секунд.

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