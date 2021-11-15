Рост жалоб белгородцев на QR-коды и медицину Вячеслав Гладков назвал ожидаемым

Как следует из данных ЦУРа, больше всего белгородцы жаловались на сертификаты вакцинации и QR-коды. Не исключено, что причиной этому мог стать сбой в работе портала «Госуслуги», который произошёл 8 ноября. Тогда у россиян «обнулились» сертификаты вакцинации.