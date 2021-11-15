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Рост жалоб белгородцев на QR-коды и медицину Вячеслав Гладков назвал ожидаемым

15 ноября 2021, 07:47
Фото: ИА «Бел.Ру»
Негативные отзывы на систему здравоохранения Белгородской области составляют почти половину всех жалоб. В целом за неделю общее число обращений увеличилось на 29%.

По данным статистики Центра управления регионом, которую озвучил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперсовещании 15 ноября, белгородцы стали больше жаловаться на сферу здравоохранения. Так, за неделю негативных сообщений стало больше на 134. Общее число жалоб на медицину составило 811, что составляет 43% от всех инцидентов.

Как следует из данных ЦУРа, больше всего белгородцы жаловались на сертификаты вакцинации и QR-коды. Не исключено, что причиной этому мог стать сбой в работе портала «Госуслуги», который произошёл 8 ноября. Тогда у россиян «обнулились» сертификаты вакцинации.

По словам Гладкова, рост жалоб на QR-коды и справки об иммунизации понятен.

Также белгородцы писали негативные отзывы на работу врачей. Губернатор добавил, что в отношении медиков, которые некачественно отказывают помощь, проводят служебные расследования. Это дало свой эффект.

Так, если ранее ежесуточно чиновникам поступало до 20 жалоб в сутки, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, отметил Гладков.

Появляются в Сети жалобы и на получение льготных лекарств. За неделю их число увеличилось на 44, хотя бюджет в полной мере удовлетворил все заявки департамента здравоохранения. По мнению губернатора, жалоб быть не должно.

Гладков поручил своим подчинённым отработать каждую жалобу и уточнить у заявителя название населённого пункта, в котором он проживает, вид необходимого лекарства и статус его получения (доставлено больному или нет).

Стоит отметить, что с 2022 года регион переходит на доставку льготных препаратов на дом.

В целом количество жалоб жителей региона всего за неделю увеличилось на 29% и составило 1857.

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