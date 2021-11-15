Ребёнок умер от ковида, Фуглаев сознался в мошенничестве, продают «Самовар»: темы дня

Сюжет Мошенничество

В детском ковидном госпитале скончалась девятилетняя девочка с коронавирусом. О смерти ребёнка депздрав сообщил 15 ноября. В тот же день стало известно о том, что Фуглаев-старший признал вину в мошенничестве и что под Белгородом продают ресторан «Самовар». Подробнее об итогах понедельника — в обзоре.

Смерть ребёнка от ковида В Белгородской области от коронавируса умерла девятилетняя девочка. Как сообщили в региональном депздраве, ребёнок поступил в ковидный госпиталь в тяжёлом состоянии с тотальным поражением лёгких. Девочку лечили две недели. Белгородские медики консультировались в том числе с федеральными московскими центрами. Однако спасти ребёнка не удалось. Всего на 15 ноября в детском ковидном госпитале лечат 26 юных пациентов. Фуглаев-старший признался в мошенничестве Анатолий Фуглаев, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признал вину и возместил ущерб. По мнению адвоката белгородского предпринимателя, признание вины может смягчить меру пресечения. Ранее арест Анатолия Фуглаева и его брата Сергея продлевали до 10 ноября. В СИЗО белгородцы находятся уже больше года. Продают «Самовар» В Шагаровке Белгородского района продают базу отдыха и ресторан «Самовар». Стоимость — 150 млн рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов. Кроме ресторана, в комплекс входят летнее кафе, пляж с кафе-баром, парк беседок, рыболовное озеро. Имеется парковка на 150 мест, утверждает автор объявления.