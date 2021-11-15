Ребёнок умер от ковида, Фуглаев сознался в мошенничестве, продают «Самовар»: темы дня

Posted 15 ноября 2021, 16:00
Published 15 ноября 2021, 16:00
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
В Белгородской области от коронавируса умерла девятилетняя девочка. Как сообщили в региональном депздраве, ребёнок поступил в ковидный госпиталь в тяжёлом состоянии с тотальным поражением лёгких.
Девочку лечили две недели. Белгородские медики консультировались в том числе с федеральными московскими центрами. Однако спасти ребёнка не удалось.
Всего на 15 ноября в детском ковидном госпитале лечат 26 юных пациентов.
Анатолий Фуглаев, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), признал вину и возместил ущерб. По мнению адвоката белгородского предпринимателя, признание вины может смягчить меру пресечения.
Ранее арест Анатолия Фуглаева и его брата Сергея продлевали до 10 ноября. В СИЗО белгородцы находятся уже больше года.
В Шагаровке Белгородского района продают базу отдыха и ресторан «Самовар». Стоимость — 150 млн рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.
Кроме ресторана, в комплекс входят летнее кафе, пляж с кафе-баром, парк беседок, рыболовное озеро. Имеется парковка на 150 мест, утверждает автор объявления.