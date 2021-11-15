Находящийся в федеральном розыске белгородец вскрыл бутылку алкоголя прямо в магазине

Сотрудник Росгвардии задержал шебекинца, ранее разыскиваемого за совершение кражи. До этого мужчина находился в федеральном розыске.
Попался вор-рецидивист в ТЦ на улице Победы. Мужчина прямо в торговом зале начал открывать спиртные напитки, но платить за выпитое отказывался. Прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника.
Напомним, в октябре в Белгороде подростки помогли задержать полицейскому молодого человека, укравшего из магазина продукты на сумму 6 тыс. рублей. Ребята посодействовали поимке подозреваемого и позвонили в отделение полиции. После этого молодые люди вместе с правоохранителем конвоировали злоумышленника.