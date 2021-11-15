Находящийся в федеральном розыске белгородец вскрыл бутылку алкоголя прямо в магазине

Напомним, в октябре в Белгороде подростки помогли задержать полицейскому молодого человека, укравшего из магазина продукты на сумму 6 тыс. рублей. Ребята посодействовали поимке подозреваемого и позвонили в отделение полиции. После этого молодые люди вместе с правоохранителем конвоировали злоумышленника.