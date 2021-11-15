На одной из улиц на Харьковской горе в Белгороде появился «кирпич»

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Запрещающий въезд знак установили на повороте с улицы Конева на бульвар Юности, заметила подписчица «Честного списка» в Instagram. На месте появилась камера. Судя по реакции белгородцев в соцсетях, такое решение стало для них неожиданным.

В Белгороде на повороте с улицы Конева на бульвар Юности в районе ТЦ «Гулливер» появился знак «Въезд запрещён». Рядом на столбе установили камеру для фиксации нарушений. Решение для белгородцев было неожиданным, судя по их реакции в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что далеко не все автомобилисты замечают «кирпич» и продолжают движение. Вместе с тем белгородцы заметили, что за знаком есть обрывки плёнки. Некоторые утверждают, что он стоит давно, но был закрыт. Поэтому вопросы у белгородцев насчёт того, актуален знак или нет, остаются. Напомним, что в июне неизвестные развернули «кирпич» в другую сторону и тем самым запретили въезд на Свято-Троицкий бульвар в Белгороде. Недочёт быстро исправили.