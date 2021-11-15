На одной из улиц на Харьковской горе в Белгороде появился «кирпич»

Posted 15 ноября 2021, 13:38
Published 15 ноября 2021, 13:38
Modified 1 декабря, 08:37
Updated 1 декабря, 08:37
В Белгороде на повороте с улицы Конева на бульвар Юности в районе ТЦ «Гулливер» появился знак «Въезд запрещён». Рядом на столбе установили камеру для фиксации нарушений.
Решение для белгородцев было неожиданным, судя по их реакции в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что далеко не все автомобилисты замечают «кирпич» и продолжают движение.
Вместе с тем белгородцы заметили, что за знаком есть обрывки плёнки. Некоторые утверждают, что он стоит давно, но был закрыт. Поэтому вопросы у белгородцев насчёт того, актуален знак или нет, остаются.
Напомним, что в июне неизвестные развернули «кирпич» в другую сторону и тем самым запретили въезд на Свято-Троицкий бульвар в Белгороде. Недочёт быстро исправили.