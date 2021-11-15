bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября 2021, 13:38

Published 15 ноября 2021, 13:38

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

На одной из улиц на Харьковской горе в Белгороде появился «кирпич»

15 ноября 2021, 13:38
Сюжет
Фотофакт
Запрещающий въезд знак установили на повороте с улицы Конева на бульвар Юности, заметила подписчица «Честного списка» в Instagram. На месте появилась камера. Судя по реакции белгородцев в соцсетях, такое решение стало для них неожиданным.

В Белгороде на повороте с улицы Конева на бульвар Юности в районе ТЦ «Гулливер» появился знак «Въезд запрещён». Рядом на столбе установили камеру для фиксации нарушений.

Решение для белгородцев было неожиданным, судя по их реакции в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что далеко не все автомобилисты замечают «кирпич» и продолжают движение.

Вместе с тем белгородцы заметили, что за знаком есть обрывки плёнки. Некоторые утверждают, что он стоит давно, но был закрыт. Поэтому вопросы у белгородцев насчёт того, актуален знак или нет, остаются.

Напомним, что в июне неизвестные развернули «кирпич» в другую сторону и тем самым запретили въезд на Свято-Троицкий бульвар в Белгороде. Недочёт быстро исправили.

#Новости#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Бульвар юности#Белгород#Кирпич
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика