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Мост на Богданке в Белгороде украсили к Новому году: видео

15 ноября 2021, 07:03
Фото: кадр из видео
На мосту в районе БелГУ установили светодиодные трубки и пластиковые шары, которые подсвечиваются разными цветами. Как рассказали в пресс-службе мэрии Белгорода, светом и цветом на мосту управляют с помощью специальной системы.

На мосту на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде установили световую конструкцию. Появилась она в районе НИУ «БелГУ».

Конструкция представляет собой светодиодные трубки и пластиковые шары с влагоустойчивой светодиодной лентой внутри. Управляют ею с помощью специальной системы.

Как рассказали в пресс-службе администрации Белгорода, мост на Богданке не единственный, который украсят к Новому году. Так, 13 ноября праздничные конструкции устанавливали на Новом мосту. Из-за этого образовалась пробка, на которую в соцсетях жаловались автомобилисты.

На Соборной площади тем временем продолжают устанавливают 30-метровую новогоднюю ёлку. Привезли её в Белгород из Санкт-Петербурга. Украсят ёлку светодиодной гирляндой-нитью и золотыми пластиковыми шарами, а её макушку — снежинкой. Помимо большой ёлки, на площади поставят ещё 30 маленьких.

Также на главной городской площадке с конца октября устанавливают новый каток. Планировалось, что он будет бесплатным. Стоимость объекта ранее оценили в 172 млн рублей.

На Соборной площади должны появиться ярмарочные павильоны и домик Деда Мороза, новогодняя горка. В Театральном сквере деревья планировали украсить гирляндами в виде сосулек и в виде птиц. Новогодними игрушками уже начали украшать деревья на «стометровке». В парке Победы установят светомузыкальный тоннель, а на Белгородском Арбате — световой купол.

В Центральном парке, напомним, оборудуют ледовую дорожку с прокатом коньков и раздевалкой. Объект будет всесезонным. Летом белгородцы смогут кататься здесь на роликах. Деревья в парке к Новому году тоже украсят гирляндами.

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