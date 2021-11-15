Мост на Богданке в Белгороде украсили к Новому году: видео

Как рассказали в пресс-службе администрации Белгорода, мост на Богданке не единственный, который украсят к Новому году. Так, 13 ноября праздничные конструкции устанавливали на Новом мосту. Из-за этого образовалась пробка, на которую в соцсетях жаловались автомобилисты.