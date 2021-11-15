Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Максим Басов уйдёт с поста гендиректора «Русагро»

15 ноября 2021, 12:20
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК
Контракт с ним истечёт 31 декабря 2021 года. Басов решил его не продлевать, сообщает пресс-служба ООО «Группа Компаний „Русагро“».

Максим Басов больше не будет управлять компанией. Однако он продолжит оставаться акционером и членом Совета директоров ROS AGRO PLC. С 1 января 2022 года в должность вступит преемник Басова, его имя объявят до конца текущего года.

Гендиректор «Русагро» начал работу в компании ещё в 2009 году. О его возможном уходе стало известно в августе 2021 года, пишет «Интерфакс». Тогда он собирался заняться собственными проектами: бизнесмену принадлежат доли в трёх других компаниях.

В сентябре Басов говорил, что его уход не приведёт к проблемам в компании. Директор считает компанию сильной и устойчивой, поэтому уход человека, который её возглавлял долгое время, не должен привести к проблемам. Тогда же он сообщил, что насовсем «Русагро» не оставит и останется акционером компании.

Сейчас бизнесмену принадлежит 8% акций компании. Также 57% акций принадлежат Вадиму Мошковичу и 10% — Максиму Воробьёву. Басов приобрёл в конце сентября 250 тысяч GDR. Стоимость пакета составила $3,47 млн.

#Новости#Уход#Басов#Русагро#Гендиректор#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46