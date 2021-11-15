Максим Басов уйдёт с поста гендиректора «Русагро»

В сентябре Басов говорил, что его уход не приведёт к проблемам в компании. Директор считает компанию сильной и устойчивой, поэтому уход человека, который её возглавлял долгое время, не должен привести к проблемам. Тогда же он сообщил, что насовсем «Русагро» не оставит и останется акционером компании.