Максим Басов уйдёт с поста гендиректора «Русагро»

Максим Басов больше не будет управлять компанией. Однако он продолжит оставаться акционером и членом Совета директоров ROS AGRO PLC. С 1 января 2022 года в должность вступит преемник Басова, его имя объявят до конца текущего года.
Гендиректор «Русагро» начал работу в компании ещё в 2009 году. О его возможном уходе стало известно в августе 2021 года, пишет «Интерфакс». Тогда он собирался заняться собственными проектами: бизнесмену принадлежат доли в трёх других компаниях.
В сентябре Басов говорил, что его уход не приведёт к проблемам в компании. Директор считает компанию сильной и устойчивой, поэтому уход человека, который её возглавлял долгое время, не должен привести к проблемам. Тогда же он сообщил, что насовсем «Русагро» не оставит и останется акционером компании.
Сейчас бизнесмену принадлежит 8% акций компании. Также 57% акций принадлежат Вадиму Мошковичу и 10% — Максиму Воробьёву. Басов приобрёл в конце сентября 250 тысяч GDR. Стоимость пакета составила $3,47 млн.