Евгений Стекачев: Бюджет города на 2022 год сохранил социальную направленность

«Второй год подряд у нас уже расходная часть бюджета составляет около 24 млрд рублей – это рекордная сумма для города Иркутска. Мы консолидировано принимаем бюджет практически без дискуссий, потому что вся полемика проходит на комиссиях и рабочих группах. Мы спорим, но договариваемся и находим компромиссы. Это отражается на бюджете, жизни и благосостояния наших граждан. Все сейчас видят, что практически в каждом дворе появляются спортивные сооружения, также строятся школы, детские сады. Совместно с администрацией города мы ищем все пути, чтобы решать городские проблемы», – прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев.