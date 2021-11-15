Евгений Стекачев: Бюджет города на 2022 год сохранил социальную направленность

На социальную сферу города Иркутска планируется направить 56% от общего объема доходов бюджета в 2022 году. Об этом сообщили в ходе заседания депутатов городской думы, передает irkutskmedia.ru.
Проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов рассмотрели семь комиссий гордумы. В обсуждении также принимал участие мэр города Руслан Болотов. Отмечается, что депутаты одобрили все предлагаемые городской администрацией проекты. 15 ноября городская Дума утвердила бюджет.
«Второй год подряд у нас уже расходная часть бюджета составляет около 24 млрд рублей – это рекордная сумма для города Иркутска. Мы консолидировано принимаем бюджет практически без дискуссий, потому что вся полемика проходит на комиссиях и рабочих группах. Мы спорим, но договариваемся и находим компромиссы. Это отражается на бюджете, жизни и благосостояния наших граждан. Все сейчас видят, что практически в каждом дворе появляются спортивные сооружения, также строятся школы, детские сады. Совместно с администрацией города мы ищем все пути, чтобы решать городские проблемы», – прокомментировал спикер Думы Евгений Стекачев.
Общий объем доходов бюджета на 2022 год по прогнозам специалистов составит 23,9 миллиарда рублей, включая собственные средства размере 12,5 миллиарда рублей. При этом расходы бюджета также составят 23,9 миллиарда рублей.
“Мы стремились оставить бюджет социально ориентированным, как и в прошлом году, чтобы еще больше показывать помощь нашим гражданам и делать их жизнь комфортнее”, – рассказал временно исполняющий полномочия председателя городской Думы Алексей Савельев.
Сообщается, что большую часть бюджета, в частности, 13 миллиардов рублей, или 56% от общего объема расходов, планируется направить на социальную сферу. Другая существенная статья расходов будет направлена на городское хозяйство, на эти цели планируется выделить около 30% от всех расходов, остальная часть бюджета будет распределена на иные сферы.
Как заметила заместитель мэра, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Альфия Валиулина, депутаты гордумы при рассмотрении проекта бюджета предусмотрели финансирование наиболее важных направлений.
Так, депутаты заложили средства на реализацию национальных проектов, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на обеспечение МРОТ, на софинансирование для получения межбюджетных трансфертов и сохранение мер поддержки жителей.
«Второй год подряд бюджет города поддерживается единогласно. Он по-прежнему имеет социальную направленность. Доля средств, направленных на образование, культуру, спорт, здравоохранение, социальную политику, в следующем году составит более половины всех расходов. Совместно с депутатами в 2022 году мы продолжим работу, направленную на повышение качества жизни иркутян и развитие города: строительство социальных учреждений, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и дворовых территорий», - отметил мэр города Руслан Болотов.
На социальную поддержку местного населения будет направлено 719 миллионов рублей. Городские власти поддержат семьи с детьми, молодых специалистов, спортсменов, тренеров. Также предусмотрены стипендии мэра, субсидии на строительство жилья, лечение, оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и на обеспечение школьников горячим питанием.
Значительные средства планируется направить и на благоустройство общественных зон, автомобильных дорог, на переселение жителей из ветхого жилья и на строительство социальных объектов.