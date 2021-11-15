Белгородская область вошла в тройку дорогих регионов для встречи Нового года

По итогам рейтинга Белгородская область занимает третье место в топе дорогих регионов Центрального федерального округа для встречи Нового года. Так, за три дня и две ночи — с 31 декабря по 2 января, встреча Нового года в санаториях Белгородской области обойдётся в 12 450 рублей. В стоимость входит проживание, питание и лечение.
Отметим, что первое место среди регионов Центральной России по доступности новогоднего отдыха заняла Курская область. Здесь стоимость проживания в санатории составила 6150 рублей. Липецкая область также вошла в первую десятку по доступности отдыха (стоимость отдыха в санатории — 7440 рублей).
Тамбовская область оказалась в десятке дорогих для встречи Нового года регионов (стоимость отдыха в санатории — 9450 рублей). Воронежская область — также в топе (9150 рублей).
Самыми дорогими для встречи Нового года стали Москва (15 600 рублей) и Московская область (14 790 рублей).