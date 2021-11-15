Белгородка попала на шоу «Кондитер» телеканала «Пятница»

В итоге белгородка представила торт в виде мишки салатового цвета с логотипом телеканала. Участница рассказала, что несмотря на то, что она использовала устойчивый белковый заварной крем, кондитерское изделие всё же немного помялось в такси. Но это не помешало ей выйти в финал.