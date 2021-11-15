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Белгородка попала на шоу «Кондитер» телеканала «Пятница»

15 ноября 2021, 15:09
Фото: кадр из видео телеканала «Пятница»
Ирина Довыбарцева по заданию проекта ко дню рождения телеканала привезла праздничный торт в виде мишки. В финал девушка вышла, но после уступила одной из соперниц, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жительница Белгородской области стала одной из участниц ТВ-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Испытания прошла Ирина Довыбарцева — преподаватель агротехнического техникума в Алексеевке.

По словам 21-летней белгородки, кулинарное шоу она смотрит давно и мечтала в нём участвовать. Девушка подавала заявку в 2020 году, но ответа так и не дождалась. Зато в 2021-м Ирине Довыбарцевой ответили согласием очень быстро.

Ей, как и другим участникам, предстояло приготовить торт ко дню рождения телеканала «Пятница». Задание оказалось сложным: чтобы не рисковать, девушка сняла квартиру с хорошей духовкой в Москве, а не осталась в оплаченном командой проекта отеле, и уже в столице занялась приготовлением. Об этом конкурсантка рассказала в интервью алексеевской «Заре».

В итоге белгородка представила торт в виде мишки салатового цвета с логотипом телеканала. Участница рассказала, что несмотря на то, что она использовала устойчивый белковый заварной крем, кондитерское изделие всё же немного помялось в такси. Но это не помешало ей выйти в финал.

Следующим заданием было повторить торт кондитера Рената Агзамова. Участникам предстояло приготовить изделие с фигуркой панды и начинкой «медовик» с кедровыми орешками. Однако белгородка на этом этапе уступила одной из соперниц.

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